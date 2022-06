Alors qu’il a enchaîné les galères depuis sa dernière pige NBA avec les Los Angeles Lakers en 2019, Michael Beasley jouera la saison prochaine en Chine, avec les Shanghai Sharks. La rêve d’un retour en NBA s’éloigne pour l’ailier, mais il va pouvoir tenter de relancer une carrière presque à l’arrêt depuis quelques années.

Il aura tout essayé pour revenir, mais la NBA ne lui aura finalement jamais donné une nouvelle chance. Gros prospect à son arrivée dans la Ligue en 2008 (sélectionné en 2ème position de la Draft par Miami), Michael Beasley rentre dans la catégorie des nombreux joueurs qui n’ont pas eu la carrière qu’on attendait d’eux. Malgré quelques premières saisons prometteuses, l’ex-Wildcat de Kansas State va voir sa carrière prendre plusieurs mauvais tournants. Sélectionné dans la NBA All-Rookie First Team après une première saison à presque 14 points de moyenne (47% d’adresse, 40,7% à 3-points), il est transféré par le Heat aux Wolves pour faire de la place au trio LeBron James – Dwyane Wade – Chris Bosh. Un trade dans le Minnesota qui va permettre à Michael d’exploser et de réaliser ce qui est encore sa meilleure saison statistique : dans une équipe très faible, le gars va poser chaque soir 19,2 points, avec 5,6 rebonds et 2,1 assists. Avec quelques jolies petites pointes au scoring, comme dans une soirée de novembre 2010 au cours de laquelle il collera 42 points sur la truffe des Kings. Une troisième saison pro qui ne sera pas confirmée, et les problèmes vont commencer pour Beasley. Transféré aux Suns de Phoenix après une deuxième saison décevante à Minneapolis, il sera coupé à l’intersaison suivante après une arrestation pour détention de stupéfiants. Le Heat lui offre une seconde chance et il y dispute deux saisons en sortie de banc mais il ne jouera quasiment pas de la campagne de Playoffs 2014 qui se finira par un échec en Finales contre les Spurs. À l’été 2015, les portes de la NBA se referment et Beasley s’exile en Chine, où il cartonne, avant d’être rappelé en NBA par Houston. Après des passages plus ou moins réussis par Milwaukee, New York et Los Angeles, Michael est tradé par les Lakers aux Clippers, puis coupé dans la foulée avant de terminer la saison avec les Southern Tigers de Guangdong, en Chine. L’ailier ne le sait pas encore, mais il ne retournera pas en NBA.

Sources: Former NBA No. 2 pick Michael Beasley is returning to professional basketball and will sign a seven-figure deal with the Shanghai Sharks of the Chinese Basketball Association. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 5, 2022

Une pandémie de COVID et deux contrats signés puis avortés aux Detroit Pistons et aux Brooklyn Nets plus tard, la NBA semble loin pour Michael Beasley. Sans proposition intéressante, l’ancien gros prospect se retrouve finalement dans le championnat portoricain en rejoignant les Cangrejeros de Santurce de J.J. Barea pour la saison 2020-21. Une aventure très courte de deux petits matchs, puis plus rien… jusqu’à aujourd’hui. De longs mois particulièrement difficiles à vivre pour le joueur, qui s’est confié dans le podcast The Pivot sur les périodes de dépression qui ont traversé sa carrière. Mais le joueur s’accroche à son rêve de retourner en NBA. Malgré tous ses efforts et plusieurs participations aux Summer League à l’été 2021, rien ne lui sera proposé. Sûrement lassé d’attendre, Beasley a finalement accepté la proposition des Shanghai Sharks pour 2022-23. En Chine, un beau contrat à plus d’un million de dollars l’attend.

Rien n’a été facile dans la carrière de Michael Beasley. Entre arrestations pour détention de produits illégaux, périodes de dépression et exils pour se relancer, le bonhomme a traversé de nombreuses épreuves mais n’a jamais abandonné. À 33 ans, il va pouvoir relancer sa carrière. Pour gratter une dernière pige en NBA ? Les prochains mois nous le diront.

