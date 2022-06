C’est l’un des thèmes majeurs de la saison des Celtics, et en particulier sur ces Playoffs : les turnovers. Quand Boston prend soin du ballon, on se retrouve avec une équipe archi compliquée à battre à cause de sa solidité défensive. À l’inverse, quand les pertes de balle s’enchaînent, les Verts sont tout de suite plus vulnérables. Malheureusement pour les fans des C’s, on a eu droit à la deuxième version cette nuit.

Si les hommes d’Ime Udoka ont pris l’avantage dans la série lors du Game 1, ce n’est pas uniquement parce qu’ils ont pris feu de loin. C’est aussi parce qu’ils ont limité les cadeaux à l’adversaire en ne perdant « que » 12 ballons, un total honnête face à une défense comme celle de Golden State dans un match de Finales NBA. Cette nuit ? Ce n’était pas vraiment la même histoire : 18 turnovers en tout, dont 11 rien qu’en première mi-temps et même 7 dans le premier quart-temps. Sur ces 18 turnovers, une bonne quinzaine ont été réalisés dans le jeu (sans que la balle ne sorte et sans que le jeu s’arrête comme sur un passage en force par exemple). Résultat ? 30 points offerts à l’adversaire. Forcément ça fait la différence au moment de faire les comptes. Non seulement vous grillez une cartouche à chaque fois que vous perdez un ballon en attaque, mais en plus ça permet souvent à l’équipe d’en face d’avoir des opportunités faciles en transition. Et s’il y a bien une chose que le coach Ime Udoka déteste, c’est offrir des paniers à l’adversaire sans que sa redoutable défense ne puisse y faire quoi que ce soit. Pour l’homme fort de Boston, ses joueurs n’ont pas suffisamment protégé la gonfle face à l’intensité de la défense de Golden State, et cherchaient trop souvent la faute au lieu d’attaquer avec autorité.

« C’est décevant de donner 33 points sur 19 turnovers [18 au total, ndlr.]. C’est l’un des thèmes constants sur ces Playoffs. Quand on fait ça, on est en difficulté. On avait 11 turnovers pour 18 points en première mi-temps, puis cinq ou six de plus dans le troisième. Cela a creusé l’écart et également perturbé notre attaque. On n’a pas été aussi tranchants dans le mouvement de balle et les passes par la suite. » – Ime Udoka, en conférence de presse d’après-match

Les turnovers, c’est clairement le baromètre des Celtics sur ces Playoffs 2022. On a regardé les stats de chaque match depuis le début du premier tour et les chiffres ne mentent pas :

Bilan des Celtics quand ils perdent minimum 15 ballons : 1 victoire – 5 défaites

Bilan des Celtics quand ils perdent moins de 15 ballons : 12 victoires – 2 défaites

Bien évidemment, pour n’importe quelle équipe de basket, les chances de gagner sont plus élevées quand les pertes de balle sont plus faibles. Rien de fou ici. Mais c’est peut-être encore plus vrai pour les Celtics tellement ils sont difficiles à jouer sur demi-terrain. Quand cette équipe évite de donner des points en transition et est focus pour défendre son panier, l’attaque adverse peut assez vite être étouffée par la polyvalence et l’impact physique de la défense des Verts. Demandez donc aux Warriors ce qu’ils en pensaient après le Game 1, eux qui ont été limités à seulement 16 points dans les douze dernières minutes de la première manche. Pour la faire courte, Boston détient souvent les clés et sans manquer de respect à leurs précédents adversaires sur ces Playoffs, les Celtics ont souvent perdu quand ils se sont tiré eux-mêmes une balle dans le pied. Alors bien sûr, certains turnovers sont directement provoqués par la défense adverse, et il est clair que les Warriors ont fait le boulot à ce niveau-là cette nuit. Mais on ne compte plus le nombre de fois où Jayson Tatum, Jaylen Brown et Cie ont été maladroits ou imprudents avec la balle dans les mains, jusqu’à permettre aux équipes adverses de se relancer offensivement alors qu’elles pouvaient être en difficulté sur attaque placée.

Maudits turnovers ! Les Celtics peuvent être l’équipe la plus solide de la NBA quand ils font un minimum attention à ne pas perdre la balle, et se transformer en équipe lambda quand ils enchaînent les pertes de balle. On connaît déjà la priorité d’Ime Udoka pour le Game 3 de mercredi soir, et c’est d’ailleurs la même à chaque match : prendre soin du ballon.