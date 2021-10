Michael Beasley rejoint Kenneth Faried et J.J. Barea à Porto Rico : on est donc à un Gérard Smith de prendre un avion pour San Juan

Onze saisons et 609 matchs NBA dans les gambettes, Michael Beasley a finalement décidé d’entraver son aventure amerloque au grand profit des parquets portoricains. Après la signature de Kenneth Faried aux Leones de Ponce, l’ancien talent du Minnesota rejoint J.J. Barea aux Cangrejeros de Santurce, une équipe voulant se renforcer à l’approche des Playoffs. On débrief.

Petit quartier de la municipalité de San Juan, Santurce évoque à nos esprits bien des interrogations. Que s’est-il passé pour qu’un joueur NBA au potentiel reconnu de tous, discute avec la première station balnéaire qui toque à sa porte ? Un peu comme si Ronny Turiaf s’engageait avec les écureuils de Noirmoutier. En bons journaleux, on a donc filé enquêter sur TripAdvisor par simple curiosité socio-gastro, et même si tout semble top, qui pouvait échapper au commentaire de Leoquinones 72 ? On prend la lecture, « si vous êtes un amateur de bière, vous allez détester. La bière est chaude comme une soupe. Je ne reviendrai pas, sauf si j’ai faim ». Le garçon n’a donc pas compris le concept d’un restaurant et envisageait de revenir sans avoir faim. Ceci étant, les autres adresses sont excellement notées et même si chacune utilise la banque d’images universelle pour tout kebab, à savoir ce bon vieux burger jaunâtre qui n’a pas envie d’être sur la photo, la plupart des assiettes paraissent finalement colorées et goûtues. Mention spéciale au carpaccio du Luisa, véritable fureur culinaire qui fait de son chef un immanquable de la jet-set portoricaine. Bref, derrière nous ce petit point cooking, l’info sportive est signée Alberto de Roa – le commentateur officiel du NBA League Pass espagnol – qui fait écho à l’arrivée de Michael Beasley chez les Cangrejeros.

Otro nombre bien conocido para la liga de Puerto Rico… Michael Beasley se incorpora a los Cangrejeros de Santurce, donde coincidirá con su ex-compañero en Minnesota, J.J. Barea. pic.twitter.com/OBgt6Kuucm — Alberto de Roa (@TikotDeRoa) October 5, 2021

Celle-là, il fallait la choper. Après Kenneth Faried débarqué comme une fleur dans les rues de Ponce, et J.J. Barea revenu prendre des couleurs au pays avant de filer sur le banc des Mavericks une fois la saison de Baloncesto Superior Nacional terminée, Michael Beasley succombe lui aussi au charme de l’île enchantée. Contrairement au sens loufoque que l’on a envie de donner à l’histoire, sa venue est calculée puisqu’il ne reste plus qu’une seule rencontre aux Cangrejeros avant la fin de saison régulière. À Porto Rico, le système compte deux poules de six équipes dont seules les quatre premières de chacune décrochent un billet pour la postseason. Avec la quatrième place de la poule B, plutôt ric-rac donc, les Cangrejeros sont d’ores et déjà qualifiés pour les Playoffs. L’arrivée de Michael Beasley répond donc à une demande de talent pour un roster visiblement plafonné puisqu’il reste sur deux défaites consécutives, dont l’une fut subie contre les gros nullards d’Humacao. Ces derniers ont décroché leur deuxième victoire de la saison après 31 matchs disputés. On vous laisse faire le calcul, mais paraît-il que le meneur est aussi le mécanicien de la ville. De notre côté, on va suivre les aventures de B-Easy avec un regard attentif sur les Playoffs d’un championnat qui attire de plus en plus de gros noms.

Cocasse mais rigolote, cette arrivée sur San Juan va possiblement faire le plus grand bien à Michael Beasley qui a vraisemblablement besoin de se relancer. Eh oui, il n’a « que » 32 ans et peut encore servir aimablement les intérêts d’une franchise NBA. Il reste cependant ce genre de type avec lequel tout est possible, à savoir tourner à 2,7 pions de moyenne dans le championnat portoricain.