NBA Top 10 All-Time (2021-22) : les séries individuelles en Finales NBA ! Apéro TrashTalk

Le lundi reste le meilleur jour de la semaine et, vous avez l’habitude, on attaque l’heure du déjeuner avec un petit Top 10 all-time. Allez, à table !

Sujet d’actu pour bien commencer la semaine. Alors que l’on vit actuellement notre meilleure vie devant des Finales NBA 5 étoiles, les fans des Celtics et des Warriors doivent prier bien fort pour retrouver le nom de leur franchise player dans la future update de ce Top 10 all-time d’ici quelques années. Vous l’avez compris, on va parler des meilleures séries individuelles en Finales NBA. Attention, on parle ici de MVP des Finales donc pour l’instant Stephen Curry est hors sujet. En effet, il faut avoir dominé la série dans sa globalité et pas seulement un match ou deux pour atterrir dans ce classement. Il se pourrait donc que l’on retrouve du LeBron James, du Shaquille O’Neal ou du Michael Jordan dans cette grosse heure de vidéo. Peut-être même qu’on va se permettre un joli grand écart entre des époques complètement différentes. Si on creuse un peu et qu’on fait appel à notre mémoire, qui a marché sur des Finales NBA tout récemment ? Nah, nah, nah, pas de spoiler ici. Il faudra regarder l’émission pour le découvrir. À l’inverse, dans un autre siècle, des joueurs ont également dominé leur sujet de A à Z pour mener leur team jusqu’à la bague. Allez, on arrête de ménager le suspense, bon visionnage à toutes et à tous.