Alors que la saison régulière est sur le point de se terminer et que les Playoffs vont bientôt commencer, certaines équipes réalisent quelques ajustements, même celles qui ne participeront pas à la postseason (coucou les Lakers). On fait le point sur les dernières transactions concernant les vétérans Frank Kaminsky, Trevor Ariza et James Johnson.

Frank Kaminsky coupé par les Suns

Frank Kaminsky et les Suns, c’est terminé. L’intérieur de 29 ans vient effectivement de se faire couper par Phoenix si l’on en croit Shams Charania de The Athletic. La nouvelle peut surprendre sur le coup mais sachant qu’il n’a joué que neuf matchs cette saison à cause d’une blessure au genou et que la rotation intérieure des Cactus est composée de Deandre Ayton, JaVale McGee et Bismack Biyombo, Frank ne possédait plus sa place à Phoenix. Et surtout, en le coupant, la franchise de l’Arizona libère une place dans son roster qui permettra probablement au coach Monty Williams d’avoir Ishmail Wainright sous la main pour les Playoffs. Ce dernier, sous un contrat two-way, n’était pas éligible pour la postseason mais devrait désormais être signé par les Suns via un contrat standard. Une nouvelle qui tombe juste après la belle perf’ de l’ancien joueur de la SIG Strasbourg contre les Clippers (20 points, 8 rebonds, 4 passes)

The Phoenix Suns are waiving C/F Frank Kaminsky, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 7, 2022

Trevor Ariza non conservé par les Lakers

Les Lakers n’ont plus rien à jouer cette saison, mais cela ne les empêche pas de faire quelques mouvements. Et c’est l’ancien Trevor Ariza (36 ans) qui est sur le point de sauter si l’on en croit Shams. Le vétéran, qui n’a participé qu’à 24 rencontres cette année sous la tunique pourpre et or, devrait laisser la place à un jeunot, sans qu’on sache de qui il s’agit pour le moment. Pour info, les Lakers ont actuellement deux joueurs sous contrat two-way, à savoir Wenyen Gabriel (25 ans) et Mason Jones (23 ans).

The Los Angeles Lakers intend to waive Trevor Ariza and use roster spot to convert a young player prior to Sunday’s deadline to sign a player, sources tell @TheAthletic @Stadium. Open roster spot now provides flexibility to add to roster. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 7, 2022

James Johnson out, vive Kessler Edwards

On s’attendait à ce que les Nets fassent un move avant la fin de la saison régulière pour permettre à Kessler Edwards d’intégrer le roster en vue du play-in tournament et des Playoffs. L’ailier longiligne de 21 ans, sélectionné en 44e position de la Draft NBA 2021, a effectivement réussi à se faire une petite place aux côtés de Kevin Durant, Kyrie Irving et Cie (20 minutes par match, 5,8 points, 3,5 rebonds à 36% du parking) mais son contrat two-way l’empêchait de participer à la postseason. C’est ainsi que selon ESPN, Edwards va obtenir un contrat standard afin d’être éligible pour les grandes échéances à venir. Le grand perdant dans l’histoire ? Il se nomme James Johnson. La franchise de Brooklyn devait forcément libérer un spot pour accueillir le jeunot et c’est ainsi que le vétéran de 35 ans s’est vu indiquer la porte malgré une saison individuelle pas dégueu (62 matchs joués, 10 comme titulaire, pour 5,5 points, 3,5 rebonds et 2,1 passes à 47% au tir).

This waiver clears the way for the Nets to convert forward Kessler Edwards to a standard NBA contract for the playoffs, sources tell ESPN. https://t.co/AfSJf6ytdm — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 7, 2022

Voilà pour les transactions qui ont animé le monde de la NBA ces dernières heures. Tous ces gars qui viennent d’être coupés vont donc regarder les Playoffs depuis leur canapé, tandis que les jeunots vont tenter de profiter de leurs opportunités pour briller.

Source texte : The Athletic / ESPN