C’est la nouvelle qui a provoqué un séisme en NBA, Kevin Durant a demandé son trade et il ne devrait donc plus porter l’uniforme des Nets à la rentrée. Avant de connaître sa prochaine destination, on a décidé de faire un petit point sur les équipes qui vont tirer profit du départ de KD. Si on tire la gueule à Brooklyn, d’autres ont un large sourire.

#Les Rockets

On commence par le plus simple, le plus évident, nos vieux copains de Houston. Depuis la demande de trade de Kevin Durant, ça danse sur les tables du côté du Toyota Center. Pourquoi ? Car avec le départ de KD ainsi que celui de Kyrie Irving, ça sent la reconstruction au Barclays Center et les Rockets possèdent le premier tour de draft des Nets en 2024 et 2026 mais aussi la possibilité d’échanger leurs picks en 2023, 2025 et 2027. Ce package, c’est celui acquis dans l’échange de James Harden et il semblait bien faiblard quand on imaginait Brooklyn régnait sur l’Est pendant plusieurs années, envoyant au mieux des picks 28-30 au Texas. Désormais, Rafael Stone (GM de Houston) est potentiellement assis sur une mine d’or et ça peut accélérer le retour au premier plan des Rockets vitesse grand V. Reste à voir si Brooklyn saura trouver les bonnes contreparties pour rebondir rapidement ou si la franchise va rejoindre les bas-fonds dans les prochains mois. Boston en avait bien profité il y a quelques années, Houston ne demande que ça.

#La Conférence Est ?

Dans sa liste d’équipes préférées envoyée au Père Noël à sa direction, Kevin Durant met les Suns et le Heat tout en haut. Avec Bam Adebayo intransférable à cause d’un point de règlement vis-à-vis de Ben Simmons et un faible nombre de picks, les pensionnaires de South Beach semblent plutôt en retard par rapport aux cactus. Ces derniers peuvent envoyer Deandre Ayton via un sign-and-trade ainsi que Mikal Bridges, Cam Johnson et plusieurs picks. Pour cela, on a l’impression que KD se dirige davantage vers la Conférence Ouest et c’est évidemment une bonne nouvelle pour ceux qui restent sur la côte atlantique. Durant à l’Ouest, ça veut dire aucun cador de l’Est renforcé et moins de concurrence pour rejoindre les Finales NBA. Les équipes de la même division peuvent aussi dire merci car elles ne croiseront plus l’ailier quatre fois par an. Fun fact : si Durantula rejoint les Suns, les Kings devront alors jouer quatre fois par an contre le Big 3 des Lakers, le Big 3 des Suns, le Big 3 des Warriors et un tandem Kawhi Leonard-Paul George. Sympa le programme…

#Les Lakers

Mais que viennent donc faire les Lakers dans ce papier Kevin Durant ? À moins d’un scénario digne d’Hollywood, les Angelinos ne devraient pas mettre la main sur le MVP 2014 mais ils peuvent quand même lui dire merci. Avec KD pleinement focus sur Brooklyn, Sean Marks ne pouvait pas se permettre de mettre Kyrie Irving dehors, de peur de froisser sa superstar. Durant sur le départ, Uncle Drew se retrouve dans une position idéale pour mettre les voiles et les Lakers font figure de grands favoris pour récupérer l’ancien acolyte de LeBron James aux Cavs. Cerise sur le gâteau, ils pourront par la même occasion se débarrasser de Russell Westbrook, en échec depuis son arrivée en Californie. Kevin Durant ne mettra peut-être jamais le moindre panier sous un uniforme Purple and Gold mais il a sans doute rendu un grand service aux pensionnaires de la Crypto.com Arena.

#La prochaine équipe de Kevin Durant

Vous l’aviez pas vu venir celle-ci pas vrai ? Merci Captain Obvious ! On pense tellement au package XXL récupéré par les Nets qu’on oublie de se pencher un peu sur le monstre qui pourrait naître selon l’identité de la prochaine équipe de KD. On parle juste d’un des dix-quinze meilleurs joueurs de l’histoire et peut-être celui qui a l’arsenal offensif le plus flippant de tous les temps. Pas besoin de vous faire un dessin, c’est KEVIN DURANT ! Peu importe l’équipe qui le récupérera, elle montera d’une catégorie niveau ambition. Une équipe du bas de tableau ? Candidat aux Playoffs ! Candidat aux Playoffs ? Contender ! Contender ? Favori pour le titre. Toutes les destinations ne se valent évidemment pas mais un Big 3 avec Chris Paul et Devin Booker ou Jimmy Butler et Bam Adebayo par exemple, ça pourrait faire trembler un paquet de monde. L’équilibre des forces a des chances d’être bien différent à la rentrée.

Kevin Durant n’est pas encore parti mais on a déjà quelques idées concernant ceux qui se frottent les mains en pensant à son trade. Reste à connaître le plus important : la prochaine destination de KD.