Il y a tout juste six ans, LeBron James et Kyrie Irving atteignaient les sommets de la NBA en remportant l’un des titres les plus mémorables de l’histoire avec Cleveland. Six ans plus tard, le duo est-il sur le point de se reformer aux Lakers ? La rumeur est réelle et surtout, le King ferait le forcing pour retrouver Uncle Drew dans la Cité des Anges.

On le sait, quand LeBron veut quelque chose, habituellement il l’obtient. Certes ça se retourne parfois contre lui (cf. Russell Westbrook) mais on connaît tous le pouvoir du Roi quand il s’agit de peser dans certaines négociations. Et aujourd’hui, d’après Marc Stein, James serait particulièrement chaud à l’idée de voir Kyrie Irving le rejoindre dans la Cité des Anges. « LeBron supporte à fond une potentielle addition de Kyrie dans le roster. Plus que n’importe qui, il veut voir Kyrie à Lakerland. » Voilà les mots exacts utilisés par l’insider, souvent bien informé. Et c’est significatif pour deux raisons principales. La première, c’est qu’on pouvait avoir quelques doutes concernant la volonté de LeBron de rejouer avec Irving. Rien à voir avec le talent du bonhomme bien évidemment, mais on sait que la relation entre LBJ et Uncle Drew n’a pas toujours été au beau fixe à Cleveland, ce dernier demandant finalement son transfert à l’été 2017 pour sortir de l’ombre du King. La deuxième, c’est que depuis le départ d’Irving des Cavaliers, ce dernier a plus fait parler de lui à travers ses absences et autres controverses que pour ses exploits sur les parquets. De Boston à Brooklyn, le talent immense d’Irving est souvent resté dans l’ombre de tout le reste formant le « personnage » Kyrie. L’explosion du projet Nets, dans lequel Uncle Drew a une vraie part de responsabilité, peut clairement refroidir n’importe qui pouvant potentiellement s’attacher ses services. Mais malgré tout ça, LeBron James veut visiblement retenter l’expérience qui avait débouché sur le magnifique titre de champion 2016. Et ce sentiment est réciproque, Kyrie Irving ayant Los Angeles au sommet de sa wish list aujourd’hui. Pour info, et vous en faites ce que vous voulez, Drew vient même de s’acheter une nouvelle résidence dans le Cité des Anges. On dit ça on dit rien…

À 37 balais, LBJ n’a pas de temps à perdre et veut évidemment maximiser ses chances de remporter un cinquième titre. Et après le fiasco de cette saison, on peut comprendre la volonté du King de voir un talent du calibre de Kyrie Irving débarquer à Los Angeles. On parle de l’un des meilleurs attaquants de la planète basket et dont le duo avec LeBron est certifié par une bague de champion. Alors malgré tout ce qui peut entourer Kyrie aujourd’hui, il ne fait aucun doute que son profil et son talent correspondent bien mieux aux besoins des Lakers en comparaison à Russell Westbrook. Comme le mentionne très justement Marc Stein, cela permettrait dans le même temps aux Purple & Gold de tourner la page Brodie étant donné que ce dernier ferait logiquement partie d’un potentiel package avec des picks de draft dans le lot. Chris Haynes de Yahoo Sports a récemment indiqué que des discussions préliminaires avaient justement eu lieu entre les Nets et les Lakers sur un potentiel échange Irving – Westbrook. Adrian Wojnarowski, lui, s’est montré plus prudent en affirmant qu’il n’y avait pas de momentum en ce moment sur un deal de ce type, mais que ça pouvait venir. Au final, on verra comment cette situation évolue dans les prochains jours voire semaines, néanmoins il est intéressant de rappeler qu’en plus de tout ça, mister LeBron sera théoriquement agent libre en 2023 vu qu’il n’a pas accepté d’extension de la part des Lakers pour l’instant…

LeBron James connaît Kyrie Irving. Le personnage évidemment, mais surtout son immense talent. Alors il semble prêt à le retrouver malgré les réserves que peuvent avoir certains, lui qui a tout de même réussi l’exploit d’en tirer le meilleur quand les deux évoluaient ensemble à Cleveland. De plus, avec un Kyrie dans une dernière année de contrat l’an prochain, on peut imaginer qu’Irving sera enfin au taquet pour décrocher un contrat long terme dans douze mois. À moins qu’il trouve un nouveau moyen pour nous surprendre, ce qui n’est clairement pas à exclure…

