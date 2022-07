Vous n’avez pas pu passer à côté de la bombe tombée le 30 juin sur la NBA, à quelques heures de l’ouverture de la Free Agency. Kevin Durant a demandé son trade à sa franchise, les Brooklyn Nets. Mais maintenant la question la plus importante est la suivante : où pourrait-il aller ? Et comment procéder à un transfert aussi historique ? Tout de suite, zoom sur les Phoenix Suns et leurs possibilités afin de récupérer KD.

Vendredi 30 juin 2022, 20h49 heure française, la déflagration tombe.

Kevin Durant veut quitter Brooklyn, le temps presse et le coco veut gagner d’autres bagues. Passé le temps du thermomètre qui explose, toute l’équipe de rédaction de TrashTalk s’est donc posée sur LA question qui nous taraude tous… mais où diable KD va-t-il poursuivre sa carrière ? Pour ce faire, et parce qu’on aime pousser le délire le plus loin possible, nous avons collectivement décidé de nous pencher sur toutes les franchises de la NBA. Oui oui, toutes les franchises : 29 articles détaillés, avec un rapide aperçu sur ce qui pourrait se passer.

Place aux Phoenix Suns de Devin Booker

La situation des Suns

# Pourquoi les Suns iraient chercher KD ?

Parce que Kevin Durant a laissé entendre que Phoenix représente sa destination préférée pour un transfert. Parce que les Suns restent sur deux très grosses saisons régulières mais avec zéro titre au bout. Parce que Kevin Durant et Devin Booker sur le même parquet serait un délice pour les yeux. Parce que Chris Paul a 37 balais et toujours pas de bague au doigts. Parce que c’est une occasion unique pour la franchise des Suns de recruter l’un des trois meilleurs joueurs du monde.

# Quels joueurs sont indisponibles ?

Devin Booker

Si l’on en croit les rumeurs balancées par Bleacher Report depuis la demande de transfert de Kevin Durant, les Nets n’ont pas l’intention de négocier avec les Suns si Devin Booker ne fait pas partie du package. Problème, Book n’est pas disponible pour un transfert à ce jour. Comme Adebayo et Shai Gilgeous-Alexander (entre autres), l’arrière star de Phoenix fait partie de ces joueurs évoluant sous une designated rookie extension, et les Nets ne peuvent pas avoir deux joueurs de ce type dans leur effectif après un trade (Ben Simmons étant l’autre). De plus, Booker vient tout juste de signer une nouvelle extension XXL avec les Suns. Donc on peut le rayer de la liste des contreparties potentielles.

# Quels joueurs des Suns pourraient attirer l’attention des Nets ?

Mikal Bridges, Deandre Ayton, Cam Johnson

Devin Booker non disponible, les Nets vont forcément regarder vers Mikal Bridges et Deandre Ayton. Le premier fait partie des meilleurs défenseurs NBA et son jeu offensif grandit de saison en saison. Dans la catégorie two-way players, Bridges possède un sacré potentiel du haut de ses 25 ans. Quant à Ayton, on parle d’un pivot de 23 ans qui reste sur une campagne en 17 points – 10 rebonds et qui pourrait bien s’approcher du All-Star Game un jour. Certes, sa fin de saison peut laisser perplexe et c’est peut-être pour ça qu’il n’a toujours pas décroché le contrat max qu’il attend, mais un package avec Bridges peut quand même peser lourd. Surtout si on ajoute un petit Cam Johnson (26 ans) dans le lot, lui qui a bien grandi à Phoenix depuis son arrivée en 2019. En tout cas, au vu de la gueule du deal concernant Rudy Gobert récemment, le GM des Nets Sean Marks ne va pas faire le timide dans les demandes.

# Ont-ils des picks de Draft à leur proposer ?

En plus de Bridges, Ayton et Johnson, les Suns ont tout leur capital draft à disposition pour faire pencher la balance en leur faveur. D’ici à 2029, ils ont l’ensemble de leurs sept picks de premier tour, idem pour le second. Cela signifie qu’ils font partie des franchises NBA pouvant proposer jusqu’à quatre choix de premier tour dans un potentiel deal. Pas rien !

La grille de salaires des Nets

Le package idéal des Suns :

Deandre Ayton (sign-and-trade)

Mikal Bridges

Cam Johnson

3 ou 4 picks de premier tour de draft

Note de faisabilité : 8/10

Kevin Durant du côté de Phoenix ? Dans les faits rien n’est impossible et comme le disait un célèbre philosophe héraultais : c’est en faisant n’importe quoi qu’on devient n’importe qui. Pour acquérir KD, les Suns savent en tout cas ce qu’il leur reste à faire. Alors, ça se tente ou pas ?