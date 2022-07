Vous n’avez pas pu passer à côté de la bombe tombée le 30 juin sur la NBA, à quelques heures de l’ouverture de la Free Agency. Kevin Durant a demandé son trade à sa franchise, les Brooklyn Nets. Mais maintenant la question la plus importante est la suivante : où pourrait-il aller ? Et comment procéder à un transfert aussi historique ? Tout de suite, zoom sur les Washington Wizards et leurs possibilités afin de récupérer KD.

Vendredi 30 juin 2022, 20h49 heure française, la déflagration tombe.

Kevin Durant veut quitter Brooklyn, le temps presse et le coco veut gagner d’autres bagues. Passé le temps du thermomètre qui explose, toute l’équipe de rédaction de TrashTalk s’est donc posée sur LA question qui nous taraude tous… mais où diable KD va-t-il poursuivre sa carrière ? Pour ce faire, et parce qu’on aime pousser le délire le plus loin possible, nous avons collectivement décidé de nous pencher sur toutes les franchises de la NBA. Oui oui, toutes les franchises : 29 articles détaillés, avec un rapide aperçu sur ce qui pourrait se passer.

Place aux Washington Wizards de Bradley Beal.

La situation des Wizards

P.S. : ce tableau ne prend pas encore en compte le transfert envoyant Kentavious Caldwell-Pope et Ish Smith aux Nuggets contre Monte Morris et Will Barton.

# Pourquoi les Wizards iraient chercher KD ?

Un peu à l’image de Damian Lillard à Portland, Bradley Beal mérite que sa fidélité aux Wizards soit récompensée par l’arrivée d’un très grand nom pour pouvoir enfin jouer les premiers rôles. Bealou vient tout juste de signer une extension supermax et les Wizards veulent donc logiquement redevenir compétitifs le plus vite possible. Alors quoi de mieux qu’un Kevin Durant pour faire changer la franchise de dimension ? De plus, on rappelle que le Slim Reaper est originaire de D.C., et qu’un retour à la maison serait une belle histoire après le fiasco Nets.

# Quels joueurs sont indisponibles ?

Bradley Beal

Comment associer Bradley Beal à Kevin Durant ? Voilà la question qui trotte dans la tête du manager général Tommy Sheppard aujourd’hui. Pour tenter de trouver une solution à cette équation à multiples inconnues, tous les joueurs en dehors de Bealou sont logiquement disponibles. Parce que quand vous avez une opportunité – même infime – de récupérer un joueur du calibre de KD, vous êtes quasiment prêt à tout.

# Quels joueurs des Wizards pourraient attirer l’attention des Nets ?

Johnny Davis, Rui Hachimura, Deni Avdija, Corey Kispert, Kyle Kuzma (?)

Les Wizards n’ont pas forcément de jeunots transcendants dans leur roster. Par « transcendants », on entend futur All-Star quasi certain. Par contre, la franchise de la capitale a l’avantage d’avoir un noyau de jeunes joueurs potentiellement solides sur les ailes qui ne demandent qu’à progresser (Hachimura, Avdija, Kispert). Les Sorciers ont également récupéré le rookie Johnny Davis avec leur dixième choix à la Draft 2022, un prospect qui pourrait intéresser le manager des Nets Sean Marks. Quant à Kyle Kuzma, il reste sur une belle campagne où il a vachement progressé, et à 26 ans ses meilleures années sont probablement encore devant lui. Néanmoins, Kuz est éligible à une extension de contrat et pourrait devenir agent libre en 2023. Alors pas sûr que les Nets soient vraiment emballés par ce dossier. Enfin, petit détail à garder en tête, tout trade entre Brooklyn et Washington impliquerait probablement Kristaps Porzingis pour des questions salariales.

# Ont-ils des picks de Draft à leur proposer ?

Les Wizards doivent encore lâcher un pick de premier tour de draft (vers New York) lié au trade John Wall – Russell Westbrook de janvier 2020, et comme ce dernier possède des protections potentiellement jusqu’en 2026, la marge de manœuvre est aujourd’hui limitée pour la franchise de Washington (impossible de trader un pick de premier tour jusqu’à cette date). Mais sinon les Sorciers possèdent encore globalement leur capital draft, avec six choix de premier tour d’ici à 2029.

La grille de salaires des Nets

Le package idéal des Wizards :

Kristaps Porzingis

Johnny Davis

Rui Hachimura

Deni Avdija

2 picks de premier tour / pick swaps

Note de faisabilité : 3/10

Kevin Durant du côté de Washington ? Dans les faits rien n’est impossible et comme le disait un célèbre philosophe héraultais : c’est en faisant n’importe quoi qu’on devient n’importe qui. Pour acquérir KD, les Wizards savent en tout cas ce qu’il leur reste à faire. Alors, ça se tente ou pas ?