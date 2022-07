Vous n’avez pas pu passer à côté de la bombe tombée le 30 juin sur la NBA, à quelques heures de l’ouverture de la Free Agency. Kevin Durant a demandé son trade à sa franchise, les Brooklyn Nets. Mais maintenant la question la plus importante est la suivante : où pourrait-il aller ? Et comment procéder à un transfert aussi historique ? Tout de suite, zoom sur les Golden State Warriors et leurs possibilités afin de récupérer KD.

Vendredi 30 juin 2022, 20h49 heure française, la déflagration tombe.

Kevin Durant veut quitter Brooklyn, le temps presse et le coco veut gagner d’autres bagues. Passé le temps du thermomètre qui explose, toute l’équipe de rédaction de TrashTalk s’est donc posée sur LA question qui nous taraude tous… mais où diable KD va-t-il poursuivre sa carrière ? Pour ce faire, et parce qu’on aime pousser le délire le plus loin possible, nous avons collectivement décidé de nous pencher sur toutes les franchises de la NBA. Oui oui, toutes les franchises : 29 articles détaillés, avec un rapide aperçu sur ce qui pourrait se passer.

Place aux Golden State Warriors de Stephen Curry.

La situation des Warriors

# Pourquoi les Warriors iraient chercher KD ?

Pour redevenir imbattables comme à l’époque où les Warriors ont réalisé le back-to-back avec Kevin Durant dans leurs rangs. Et comme la bande à Stephen Curry vient tout juste de prouver qu’elle était capable de retrouver les sommets sans KD, elle peut à nouveau accueillir Durant à bras ouverts (même si ce n’est sûrement pas réciproque…) pour défoncer la concurrence. Ou comment faire rager le reste de la Ligue une nouvelle fois après le séisme de 2016.

# Quels joueurs sont indisponibles ?

Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andrew Wiggins

Bien évidemment, on ne touche pas au noyau dur Curry – Thompson – Green. Ce trio est parti pour rester aux Warriors à vie et le quatrième titre NBA remporté il y a de ça deux semaines solidifie encore un peu plus sa place dans l’histoire de la franchise californienne, mais aussi dans l’histoire de la NBA tout simplement. Autre joueur indispo, Andrew Wiggins, mais pas vraiment pour les mêmes raisons. S’il a joué un rôle crucial dans le retour des Warriors au sommet, Wiggs ne peut pas être impliqué dans un potentiel trade Brooklyn – Golden State actuellement. Pourquoi ? Car une équipe ne peut pas avoir dans son effectif plusieurs joueurs sur une designated rookie extension (comme Wiggins actuellement) récupérés via un transfert. Les Nets ayant déjà effectué un trade pour récupérer Ben Simmons, ils ne peuvent pas accueillir Andrew dans leur roster aujourd’hui.

# Quels joueurs des Warriors pourraient attirer l’attention des Nets ?

Jordan Poole, Jonathan Kuminga, Moses Moody, James Wiseman

Y’a quelques jeunots pas inintéressants du côté de la Baie de San Francisco. On doute que ça suffise pour le manager des Nets Sean Marks mais passons tout de même en revue ce que peut proposer Golden State. Jordan Poole d’abord, qui sort d’une saison où il a comme prévu franchi un gros palier. Avec 17 points de moyenne en 50-40-90 (pourcentage au tir, 3-points, lancers-francs) en Playoffs, l’arrière de 23 piges monte sérieusement en puissance après des débuts compliqués en NBA. La preuve, il pourrait bientôt décrocher une prolongation de 100 millions de dollars sur quatre ans. Jonathan Kuminga a quant à lui montré un aperçu de son potentiel lors de son année rookie. Déjà impressionnant sur le plan athlétique, le septième choix de la Draft 2021 a un bel avenir devant lui. Son copain de classe Moses Moody – 14e choix – a été moins en vue mais on le voit bien devenir un solide role player à l’avenir, notamment grâce à ses capacités au shoot. Quant à James Wiseman, son début de carrière a été plombée par les blessures, mais n’oublions pas qu’on parle d’un deuxième choix de draft qui a tout l’avenir devant lui. Diamant brut de 21 ans, il peut un jour exploser.

# Ont-ils des picks de Draft à leur proposer ?

Les Warriors devront lâcher un pick de premier tour de draft à Memphis entre 2024 et 2026, mais sinon ils possèdent encore tous leurs choix de premier tour jusqu’en 2029, ainsi que des picks de second tour. De quoi ajouter du capital draft à un package global comportant déjà certains joueurs prometteurs de l’effectif actuel.

La grille de salaires des Nets

Le package idéal des Warriors :

Jordan Poole

Jonathan Kuminga

Moses Moody

James Wiseman

3 ou 4 picks de draft (2 choix de premier tour)

Trouver un moyen pour lâcher 22 millions histoire de matcher les salaires / Andrew Wiggins si Ben Simmons dégage des Nets

Note de faisabilité : 3/10

Kevin Durant du côté de Golden State ? Dans les faits rien n’est impossible et comme le disait un célèbre philosophe héraultais : c’est en faisant n’importe quoi qu’on devient n’importe qui. Pour acquérir KD, les Warriors savent en tout cas ce qu’il leur reste à faire. Alors, ça se tente ou pas ?