Les Lakers ont dévoilé le programme de leur… pré-saison : à chacun son actu, et celle des Angelinos est claquée

Favoris pour réaliser le doublé cette année, les Lakers s’imaginaient sans doute jouer au basket au mois de juillet. Mais les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu et il faut bien combler l’actu. Alors les Angelinos ont dévoilé le calendrier de la prochaine pré-saison. Une pré-saison composée de plusieurs grosses affiches histoire de bien se chauffer.

Des blessures, une élimination au premier tour, des joueurs qui passent au travers au pire moment… pas de doute, la fin de saison des Lakers laisse un goût amer dans la bouche des fans californiens. Mais dans trois mois, une fois que l’intersaison sera terminée, ils pourront officiellement passer à autre chose avec le début de la pré-saison 2021. Et clairement, ils ne vont pas s’ennuyer. Hier, les Lakers ont annoncé via Twitter leur calendrier pour la préparation de la régulière. Spoiler, il y a des confrontations XXL au menu. Six matchs en tout et du lourd en face, bref parfait pour monter en puissance. La bande à Frank Vogel commencera sa pré-saison le 3 octobre prochain à la maison face aux Brooklyn Nets du Big Three Kevin Durant – James Harden – Kyrie Irving. Ensuite, il y aura un déplacement chez la meilleure équipe de l’Ouest et potentiellement le futur champion NBA, les Phoenix Suns. LeBron & Cie affronteront les Cactus à deux reprises, le 6 octobre dans l’Arizona et le 10 à Los Angeles. Autre équipe qui se retrouve en doublon sur le calendrier des Lakers, les Warriors de Stephen Curry. Les Angelinos iront dans la Baie pour affronter les Dubs le 8 octobre, avant de les accueillir le 12. Klay Thompson ne sera probablement pas encore dispo à ce moment-là, mais on imagine que Golden State aura réalisé les mouvements nécessaires de l’intersaison pour revenir sur le devant de la scène. Enfin, les Purple & Gold finiront leur prépa tranquille face aux Kings, toujours bien pour se mettre en confiance avant le début des choses sérieuses. Clairement, portés par une conscience écolo (non), les Lakers ont voulu limiter les déplacements, eux qui ne quitteront pas la Côte Ouest des States pendant toute la pré-saison,

Mark your calendars, the 2021 pre-season schedule is out now.#LakeShow x @Delta pic.twitter.com/MrDA92Tihp — Los Angeles Lakers (@Lakers) July 6, 2021

En attendant de revoir les Lakers sur les parquets, on surveillera évidemment les rumeurs et transactions entourant la franchise californienne durant l’intersaison. Après l’échec des Playoffs, le boss des opérations basket Rob Pelinka a un peu de boulot pour améliorer le supporting cast de LeBron James et Anthony Davis, qui seront d’ailleurs consultés dans les prises de décision. On se demande par exemple si Kyle Kuzma survivra à l’été, on se demande aussi quel est l’avenir d’Andre Drummond à Los Angeles, lui qui est visiblement frustré par son manque de temps de jeu dans la Cité des Anges. Les dossiers Dennis Schroder, Alex Caruso et Talen Horton-Tucker seront également sur le bureau de Pelinka, eux qui vont devenir agents libres (restrictif dans le cas de THT). Vu la situation salariale des Lakers, la marge de manœuvre est plutôt limitée pour renforcer le groupe mais on a récemment entendu quelques rumeurs par rapport à DeMar DeRozan, bientôt agent libre et qui pourrait arriver dans le cadre d’un potentiel sign & trade. Wait and see.

Pas mal de choses à surveiller donc au sein de la Lakers Nation durant les semaines à venir. Et les fans de L.A., à défaut de fêter un nouveau titre, peuvent déjà se frotter les mains en vue… de la prochaine pré-saison. Youhou.

Source texte : @Lakers