Free Agency, Draft, transferts… : l’été sera chaud en NBA, alors c’est l’heure de faire un point complet sur les dernières rumeurs

Si les Finales NBA entre les Suns et les Bucks viennent de commencer et occupent évidemment l’actualité NBA, les rumeurs ne sont jamais bien loin dans l’univers merveilleux de la Grande Ligue. Parce que mine de rien, l’intersaison approche à grands pas, avec notamment la Draft et la Free Agency. Du coup, un point complet s’impose afin d’être au courant des derniers bruits de couloir. Allez, on envoie les tweets en rafale.

# Nicolas Batum

🚨 Nicolas Batum dans le viseur de 2 franchises minimum cet été hormis Clippers : le Jazz et les Warriors. Golden State voulait déjà recruter Nico à l’automne dernier, le management du Jazz regretterait de ne pas avoir + insisté en novembre. La parole reste aux Clippers. pic.twitter.com/nDJbGEK1mQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 6, 2021

Golden State veut assurer au trio Curry – Klay – Dray qu’ils seront contenders la saison prochaine, cela passe par l’acquisition de vétérans. Utah veut se renforcer sur les ailes. Le passage aux Clippers a été tellement bon pour Nico, il faudra évidemment les écouter en prio. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 6, 2021

# Zach LaVine / Chicago Bulls

🚨 La potentielle prolongation de contrat de Zach LaVine aux Bulls serait autour des 104 millions sur 4 ans. LaVine rentre dans sa dernière année de contrat et veut « toucher ce qu’il mérite ». Le management des Bulls a entamé le sujet et continuera après les Jeux Olympiques. pic.twitter.com/qLCZK9yJc9 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 6, 2021

Les Bulls et LaVine peuvent tout à fait discuter d’une prolongation à hauteur de 151 millions sur 4 ans, ce qui ressemblerait davantage à ce que Zach attendrait vu sa saison 2020-21, mais difficile de savoir actuellement si Chicago verrouillera cet argent avec un été chargé. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 6, 2021

# Orlando Magic

🚨 Orlando essayerait de monter à la Draft pour rentrer dans le Top 3 : la cible, les Rockets. Orlando possède les picks 5 et 8, et un paquet de jeunes joueurs talentueux. Les Pistons et Cavs semblent fermés, pour le moment, à ce type de discussion. Houston check ses options. pic.twitter.com/2NGI79UcLC — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 6, 2021

Il faudrait évidemment une offre monstre pour faire bouger Houston de son siège, le Top 3 est très prisé et ce ne sont pas les picks 5 et 8 qui vont attirer les Rockets. Mais en talents purs (Bamba, Carter Jr, Okeke, Anthony, Fultz, Isaac,…), Orlando peut créer des packages. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 6, 2021

# Team USA

L’effectif de Team USA cet été : pic.twitter.com/yUhSoAJdOH — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 6, 2021

# Mike Conley

Feed de @Tjonesonthenba sur l’intersaison à venir du Jazz. On évoquait la piste Dallas à surveiller pour Mike Conley, le meneur visera forcément une équipe avec qui il peut jouer le titre. L’inquiétude reste son étant de santé : beaucoup de blessures, donc qui le signera ? — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 6, 2021

# Kevin Love

Podcast de @ZachLowe_NBA avec Tim Bontemps et Jonathan Givony. Love doit toucher 31 millions la saison prochaine et 29 millions la saison suivante. Cleveland a apprécié ses efforts et une certaine forme de leadership, mais l’issue la plus probable est un transfert à l’avenir. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 6, 2021

# New York Knicks

Faut faire le tri dans ce qu’on aime lire entre @SBondyNYDN, @IanBegley et @MikeVorkunov, mais entre les insiders Knicks et les observateurs plus généralistes, la ligne est la même. La série de Playoffs contre Atlanta a montré les limites d’un système dépendant de Julius only. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 6, 2021

# Brooklyn Nets

Toujours @Alex__Schiffer pour la couverture des Nets, avec @APOOCH en backup même s’il n’est plus autant impliqué sur Brooklyn qu’avant. L’interrogation se situe aussi au poste de pivot (DeAndre, Claxton), mais il y a un jeu de dominos à régler avec Blake, Brown et Green. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 6, 2021

# Draft NBA 2021

Les premières mock commencent à tomber donc vous pouvez les comparer de vous-mêmes, le Top 6 qui se sépare du reste de la Draft est notamment évoqué par @johnhollinger et @KevinOConnorNBA dans leurs récents podcasts / écrits. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 6, 2021

# Atlanta Hawks

Les derniers propos tenus par Travis Schlenk peuvent être retrouvés sur les feeds de @ChrisKirschner @sarah_k_spence et @BTRowland. Le reste de l’effectif est en place pour la saison prochaine. Continuité avec ce même groupe. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 6, 2021

Voilà, vous savez tout sur les derniers bruits qui traversent les couloirs de la Grande Ligue actuellement. On se donne rendez-vous dans pas longtemps pour un nouveau point, avant que le chaleur de l’été ne s’installe définitivement.