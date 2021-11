Les Warriors, meilleure efficacité défensive de la NBA : les barbelés sont de sortie dans la Baie, et dire que Klay n’est même pas encore là…

Quand on pense aux Warriors, on ne pense pas automatiquement au mot défense. Pourtant, si les Dubs sont deuxièmes de l’Ouest avec six victoires en sept matchs depuis la reprise, c’est notamment grâce à leur capacité à sortir les barbelés. La meilleure équipe à l’efficacité défensive aujourd’hui, elle est basée à San Francisco.

Les Hornets pourront le confirmer, chez les Warriors ça défend dur cette saison. C’était déjà le cas l’année dernière, où Golden State avait terminé dans le Top 5 à l’efficacité défensive avec 109,4 points encaissés pour 100 possessions. Les cartons offensifs de Stephen Curry prenaient forcément une grande partie de la lumière mais la solidité démontrée par les Warriors dans leur propre moitié de terrain était également l’une des principales raisons de leur bilan positif en 2020-21 (39 victoires, 33 défaites). Rebelote donc cette saison, mais en mieux. Après avoir limité les Frelons de LaMelo Ball – l’une des cinq meilleures attaques NBA – à seulement 92 points (40 en deuxième mi-temps, dont seulement 15 dans le troisième) mercredi, les Dubs affichent désormais une efficacité défensive de 97,1, ce qui correspond au meilleur total de toute la Ligue devant le Miami Heat (98,6). Ces deux franchises sont les seules à se retrouver sous la barre des 100, une première depuis les Spurs de la saison 2015-16. Globalement les défenses semblent avoir plus de pouvoir cette saison avec les changements de règles dont on parle beaucoup en ce moment, pour le plus grand bonheur d’un Draymond Green qui représente évidemment le leader défensif de Golden State. Sous son impulsion et grâce à des contributions qui viennent d’un peu partout, les Warriors parviennent vraiment à imposer leur énergie et leur cohésion.

« Pour moi, leur très bon début de saison, il est avant tout lié à leur défense. Ils sont vraiment engagés, les gars sont partout, ils défendent les uns pour les autres. Ils savent que pour gagner dans cette ligue et espérer remporter un titre, il faut faire partie des dix meilleures défenses. Ils sont pleinement engagés par rapport à ça. » – Le coach des Hornets James Borrego, via ESPN

Possédant un effectif qui semble plus profond que celui de la saison dernière, avec un banc en gros progrès, les Warriors sont tout simplement plus solides collectivement. Face aux Hornets, on a vu par exemple un Gary Payton II entrer en jeu pour foutre un bordel monstre à travers notamment sa défense. Un vrai symbole, et c’était particulièrement kiffant de voir le fils à Papa briller comme ça. Outre l’impact de GPII, le retour du vétéran Andre Iguodala explique également en partie les très belles performances défensives de GS cette saison. On connaît le bonhomme, en matière de QI basket c’est du très lourd et Iggy est évidemment un habitué des lieux, lui qui fut un membre très important de la dynastie Warriors entre 2015 et 2019. Même s’il a 37 balais et que ses stats ne font rêver personne, son impact est réel.

« Nous sommes meilleurs aujourd’hui grâce à Gary, grâce à Andre Iguodala. » – Steve Kerr, via The Mercury News

Plus globalement, on aime le potentiel défensif de cette équipe à travers les individualités qui la composent (Draymond, Iggy, Andrew Wiggins, GPII, Kevon Looney, Juan Toscano-Anderson…), mais surtout la capacité des hommes de Steve Kerr à défendre ensemble, notamment pour combler ce qui pourrait être perçu comme des points faibles. Genre le rebond. Comme mentionné par Nick Friedell d’ESPN, les Warriors sont premiers de la NBA au pourcentage de rebond défensif (78,6%), alors qu’on pensait en présaison que le manque de taille à l’intérieur pouvait leur coûter cher (pour rappel le pivot de 2m13 James Wiseman n’a pas joué le moindre match). Pour l’instant, ce n’est pas le cas et ça s’explique notamment par un effort collectif dans ce secteur. Devinette du jour : vous savez qui est le deuxième meilleur rebondeur de l’équipe derrière Draymond ? Mister Stephen Curry, avec 7,6 (meilleure marque en carrière pour lui). Sept joueurs prennent au minimum quatre rebonds cette saison à Golden State, dont Iguodala, Nemanja Bjelica et Otto Porter Jr., qui sortent tous du banc.

« Je pense que nous commençons à construire une identité, et elle est basée sur une mentalité défensive. C’est plutôt fun. » – Steve Kerr

Les Warriors vont évidemment devoir confirmer cette grosse solidité défensive sur la durée, eux qui enchaînent les matchs à la maison en ce moment. Et puis le fait de jouer deux fois Oklahoma City en sept rencontres, ça aide aussi. Mais les chiffres sont là, et ils sont très encourageants, surtout quand on sait que Klay Thompson attend toujours son retour…

Source texte : ESPN / Mercury News / NBA.com