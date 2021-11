Gary Payton II à la folie : défense, spectacle, victoire, et un Chase Center en feu qui hurle son nom

Celle-là on ne l’avait pas forcément vue venir, même si le gazier avait déjà montré quelques premières belles dispositions depuis le début de saison. Le meilleur joueur des Warriors cette nuit face à Charlotte ? Ni Stephen Curry, ni Jordan Poole et son premier gros coup de chaud, ni Damion Lee mais plutôt Gary Payton II, fils de qui vous savez et auteur en 17 minutes d’une grosse déclaration d’amour au Chase Center… qui le lui a bien rendu.

Les stats maison du GPII-Poole Game c’est juste ici

A force d’exagérer pour faire de Gary Payton II un MVP avant l’heure, le destin s’est enfin rangé en faveur de nos prières. Gary Payton II, 29 ans dans un mois et journeyman notoire depuis 2017 (Bucks, G League, Wizards, G League, Lakers, G League et donc Warriors) est donc né en ce 3 novembre 2021 à la maternité de San Francisco. Non pas que GPII était invisible jusque-là mais disons que ses seules capacités à voler des ballons et amener de l’intensité des deux côtés du terrain n’avaient pour l’instant pas suffi pour faire de lui autre chose que le fils de la plus exceptionnelle grande gueule de l’histoire du basket.

Cette nuit ? Tonnerre de tonnerre, Gary Payton Fils s’est présenté à la foule et la foule… en a transpiré de bonheur.

Dans les chiffres ? 14 points, 5 rebonds, 3 steals, 6/9 du parking, un poster sur la tronche de Kelly Oubre Jr. et une standing ovation d’un Chase Center tout acquis à la cause de son nouveau loulou et chantant même son nom. On en fait trop ? Attendez qu’on évoque une Linsanity 3.0 et on en reparle. Dans les faits ? Ce poster donc, dès son entrée au premier quart, puis une intensité de tous les instants, un hustle bien à propos et une défense qui nous rappelle qui vous savez, tout en empilant quelques buckets au passage, dont le dernier qui nous offrira le flex de la nuit et le trashtalking qui va avec. Jordan Poole avait entre temps géré la partie attaque en répondant à Miles Bridges en première mi-temps, Steph Curry a connu une soirée sans mais le héros du jour tient bien en deux lettres et deux chiffres : GPII, lequel a d’ailleurs prouvé que sur ces quelques heures le fils de Payton bouffait le fils de Ball sans mâcher.

La moralité de cette soirée toute fofolle ? Se dire que la décision de se séparer d’Avery Bradley contre l’avis des principaux leaders du vestiaire était peut-être, finalement, une bonne idée, et se dire également que pour la première fois depuis un bail le talent offensif évident des Warriors trouve de l’écho de l’autre côté du terrain. Gary Payton II, Draymond Green, Andre Iguodala, bientôt James Wiseman et Klay Thompson, de quoi tisser une toile essentielle pour dominer de nouveau la Conférence Ouest. Et ils sont classés comment les Warriors d’ailleurs ce matin ? Bah tiens, ils sont premiers.