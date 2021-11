Allez, café – le replay : discussions MVP, quiz et… Mercredi Panzani !

Qu’est-ce qu’une saison NBA réussie ? Une saison lors de laquelle la communauté se retrouve pour papoter de l’actu, dans la bonne humeur et à des heures impossibles. Une fois de plus, on a fait chauffer la cafetière après minuit et, comme on est sympas, on vous offre un replay de cette réunion de famille.

Si vous voulez prendre le café et discuter NBA entre drogués de la balle orange, c’est par ici !

Comme vous le savez, le mercredi soir, c’est sacré. Y’a quasiment toujours un gros programme NBA alors forcément, hier aux alentours de 23h, on a pris le café pour parler des nombreux matchs de la nuit et lâcher des petits pronos. Mais avant ça, au menu, un quiz sympathique sur les joueurs ayant récolté des voix pour le titre de MVP sur la décennie 2010, ainsi qu’une bonne discussion sur les premiers joueurs qui tirent leur épingle du jeu dans la course au MVP version 2021-22. Oui, on rejoue seulement depuis deux semaines, mais certains sont déjà lancés comme des fusées.

Allez, café, deux mots que vous connaissez désormais par cœur et qui serons peut-être un jour une marque déposée. Et vous savez quoi ? Vous pourrez alors vous la raconter en hurlant à qui veut l’entendre que vous étiez là, dès le début.