Résumé NBA (scores, stats, highlights) : les Warriors s’installent en tête de l’Ouest et Kevin Durant est un bon basketteur

What a night encore une fois en NBA, avec onze matchs à mater et à décrypter dans la foulée. Beaucoup trop de choses à dire alors le plus simple reste encore de lire ce qui va suivre, on ne peut pas être plus clair.

# Les résultats de la nuit

Cavs – Blazers : 107-104

Pacers – Knicks : 111-98

Magic – Celtics : 79-92

Sixers – Bulls : 103-98

Wizards – Raptors : 100-109

Nets – Hawks : 117-108

Grizzlies – Nuggets : 108-106

Wolves – Clippers : 115-126

Spurs – Mavericks : 108-109

Warriors – Hornets : 114-92

Kings – Pelicans : 112-99

# Quelques images pour égayer votre journée

Retour de Brogdon à Indiana, donc traction hype avec Duarte et LeVert. Match énorme à venir face aux Knicks. pic.twitter.com/Fk1tsGJjJS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 3, 2021

Parfait. Parfait de la part de JJJ, ne surtout pas faire faute et utiliser sa taille pour rendre le tir de l’égalisation le plus contesté possible sur Jokic. Grizzlies win ! https://t.co/f3FB6HBnbz — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 4, 2021

KELLY OUBRE SUR LE POSTER pic.twitter.com/ahOeuKcGTq — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 4, 2021

Je vous le jure.

Ils ont tout essayé à Atlanta. Reddish, Hunter, Collins, avec ou sans aide, forcer la distance ou mi-distance, hors rythme ou côté faible, empêcher l’accès au ballon ou au panier,… Y’a RIEN à faire, il en a RIEN à battre.pic.twitter.com/mLNEYcpauA — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 4, 2021

# Le programme de ce soir

0h : Pistons – Sixers

0h30 : Hawks – Jazz

0h30 : Heat – Celtics

3h : Suns – Rockets

3h30 : Lakers – Thunder

Un tantinet de repos ce soir après une nuit assez agitée, et quand on commence à utiliser le terme tantinet c’est peut-être bien qu’il est un tantinet l’heure d’aller pioncer. Sur ce, ça part sur une conclusion bâclée, allez salut.