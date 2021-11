Kevin Durant a écœuré les Hawks : 32 points à 13/20 malgré le GIGN qui défend sur lui, KD reste un grand malade quoiqu’il arrive

Bonjour, c’était juste pour vous dire que Kevin Durant est trop fort, voilà bonne journée.

Les stats maison du match entre les Hawks et le boss de fin c’est juste ici

De’Andre Hunter, Cam Reddish, John Collins, Danilol Gallinarire, Clint Capela, Bogdan Bogdanovic, un char d’assaut, le GIGN, The Rock, Teddy Riner, Jaap Stam et tout le quartier de la Défense, voilà ce que les Hawks ont envoyé et auraient pu envoyer cette nuit sur Kevin Durant. mais ce fieffé serpent n’en a absolument rien à faire et quoiqu’il arrive le garçon fait son bizz, à tel point qu’on est en train de se demander si un jour une équipe ne va pas purement et simplement ragequit en plein match. Souvenez-vous cet été, lorsque votre daron était estomaqué devant la finale olympique du boug, et que vous lui rétorquiez tête baissée que ce match était loin d’être sa meilleure perf, souvenez-vous d’ailleurs qu’on avait passé tout un samedi à se dire que la solution au problème s’appelait peut-être Guerschon ou Timothé. Des barres hein ?

Souvenez-vous également du season opener des Hawks, quand le défenseur elite De’Andre Hunter avait fait passé Luka Doncic pour un joueur de RM3 en méforme, et dîtes-vous ce matin que Kevin Durant a fait passer De’Andre Hunter pour un redoublant devant un Rubik’s Cube. Trop grand, trop fort, trop rapide, trop vif, trop adroit, trop… tout, le pire dans tout ça étant que ce genre de soirée durantesque est tellement devenue la norme que ça nous en touche désormais une sans faire bouger l’autre. Une anomalie devenue logique, l’anormal rendu normal, alors merci, au moins de temps en temps, de remettre les pieds sur terre (et on se met dans le lot hein) pour apprécier le genre de perfection qui se joue sous nos yeux. Le genre de robot capable de tuer un match à tout moment comme il l’a fait cette nuit lors du troisième quart notamment, le genre de girafon de 2m10 possédant également la puissance de l’hippopotame, la vitesse du guépard et le venin du crotale, bref une équation sans solution pour n’importe quelle défense, surtout quand Joe Harris, Patty Mills et James Harden mettent également leurs tirs… bazar là ça commence à faire beaucoup.

Voilà, c’était juste pour vous dire que Kevin Durant est trop fort. Bonne journée, surtout à De’Andre Hunter et Cam Reddish.