NBA Top 10 du jour : Gary Payton II a tapé la bise à Kelly Oubre Jr., au nom du père, du fils et du Saint Poster

C’est quand on commence un peu trop à parler des « fils de » que l’on se rend compte qu’on a un peu trop vieilli, mais quand il s’agit du fils de « Papa » il s’agit donc… de notre frère, alors on oublie tout et on frissonne. Envoyez le Top 10, et ce matin le trophée reste dans la famille.

Julius Randle a bien failli écrabouiller Myles Turner mais n’oubliez pas que ce dernier reste le GOAT des mois d’octobre et novembre. « Pas dans ma maison », c’est ce qu’on aurait dit si on était un boomer.

Zach LaVine en a marre de claquer d’énorme tomars alors ces derniers jours il a refilé le bébé à DeMar DeRozan.

Tim Hardaway Jr. a bien failli écrabouiller Drew Eubanks mais n’oubliez pas que ce dernier reste le GOAT des… non, rien du tout. Jakob Poeltl peut skier tranquille, la maison Spurs est bien gardée.

Ja Morant est tellement incroyable qu’il trouverait même une porte de sortie dans un mur construit par Donald Trump. Cette fois-ci Nikola Jokic et Aaron Gordon ont servi de haie d’honneur, trop choupi.

De’Andre Hunter s’est peut-être fait salement malmener par Kevin Durant mais il a tout de même rappelé à Blake Griffin qu’il n’était qu’un simple joueur de 2015 parachuté en 2021.

Si vous regardez ce 360 de Ja Morant en vitesse réelle, vous avez toutes les chances de vous froisser les cervicales. Et si vous le regardez en slow-motion, vous vous rendre compte que ce n’est pas un 360 mais plutôt un 3600.

Will Barton s’est rendu compte que Michael Porter Junior s’était transformé cette saison en Michel Jorter Punior, alors Will Barton tente de faire le spectacle à sa place. Ça marche, mais du coup les Nuggets perdent.

DeMar DeRozan a bien failli écrabouiller Joel Embiid mais n’oubliez pas que ce dernier reste l’un des tous meilleurs défenseurs de la Ligue. Le Process passe aussi par la défense et cette nuit les Sixers l’ont expliqué aux Bulls.

Precious Achiuwa qui drive Montrezl Harrell avant de lâcher un gros tomar, c’est aussi une ode à tous les fabricants d’extensions et à tous les coiffeurs du monde.

Si Gary Payton Père était plutôt du genre défenseur féroce et attaquant au sol, son fiston a récupéré la fibre du papa mais s’est également dotée d’une détente et d’un hang time de grand malade. Elle faisait du saut en hauteur la maman ? Bref, poster, direction la chambre de Kelly Oubre Jr..

Enorme NBA Top 10 ce matin, plutôt logique après une nuit de onze matchs qui nous a également vu nous enfiler quatre morceaux de quiche et une bouteille de Fanta. Chacun ses tips pour rester éveillé, et tant pis pour la ligne.