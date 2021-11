Nicolas Batum est de retour : 20 points pour Nico cette nuit, et un Paul George tout heureux d’avoir retrouvé ses lieutenants

Mine de rien, Nicolas Batum qui plante 20 pions… ça n’était plus arrivé depuis le mois de février. Evidemment le Nic a été fort utile depuis et à bien des égards, se voyant félicité de son très bon apport par une prolongation de contrat avec les Clippers, mais cette nuit c’est le Nico utile ET sniper qu’on a retrouvé dans le Minnesota.

Les stats maison du bombardement de la nuit c’est juste ici

6/8 du parking pour Nico, un Terance Kid qui redevient Terance Mann et un Reggie Jackson lui aussi bien inspiré. Tiercé dans l’ordre et avec Paul George dans le rôle de D’Artagnan ça devient beaucoup plus facile de gagner un match de basket. Depuis quelques matchs, depuis le début de la saison en fait, PG se dépatouillait seul en attaque et avait même poussé sa petite gueulante, gueulante qui a peut-être trouvé son auditoire puisque cette nuit les Clippers s’y sont enfin mis à plusieurs pour gagner un match. Une inspiration bien timée d’ailleurs, puisqu’il fallait bien ça pour passer sur le corps de Wolves emmerdants, des Wolves emmenés par un Anthony Edwards bouillant et qui s’était juré par la même occasion d’escalader le mont Hartenstein. Une victoire logique bien qu’acquise à la longue, grâce à un énorme run de PG au deuxième quart et à l’apport des snipers en deuxième.

Parmi eux ? Ce bon vieux Nico donc, auteur cette nuit de son meilleur match en attaque depuis bien longtemps avec 20 points et 5 rebonds, à 7/10 au tir dont 6/8 du parking. On l’avait vu à son aise deux jours plus tôt face au Thunder et ce match confirme donc la belle forme du père de Klemen Prepelic, une belle forme qui coïncide par la même occasion avec les besoins actuels de son équipe, des Clippers à 2-4 avant leur déplacement à Minny. Ces besoins ? Du shoot, du shoot et encore du shoot, et cette nuit le 21/36 à 3-points des hommes de Tyronn Lue a donc été reçu comme une bénédiction. 6/8 pour Batman, 3/3 pour T-Mann, 4/8 pour PG-Man et 7/9 pour Reggie-Man, merci à Justise Winslow et Eric Bledsow d’avoir foutu en l’air cette soirée si parfaite.

En ce qui nous concerne on félicite en tout cas les lunettes de biologiste de Reggie Jackson ou les nouveaux muscles de Terance Mann mais on applaudit surtout la belle grosse perf de notre argenté couteau-suisse qui revient fort et qui pourrait contribuer à redorer un peu le blason de ses Clippers. La suite ? Deux nouveaux matchs en dix jours et autant d’occasions de faucher Pat Beverley en contre-attaque, puis Charlotte, Portland et Miami au programme. Alors, il veut manger quoi notre Nico national ?