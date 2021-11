Les Grizzlies enchainent : Jaren Jackson Jr. verrouille, Ja Morant s’envole, et Memphis fait encore chuter les Nuggets !

Deuxième confrontation en trois jours entre les Nuggets et les Grizzlies et deuxième victoire des joueurs de Taylor Jenkins, décidément aussi excitants que compétitifs en ce début de saison. Nikola Jokic a une fois de plus dominé mais cette fois-ci c’est toute la famille des Ours qui s’est mis au diapason d’un Ja Morant moins gourmand mais toujours aussi aérien.

Une fois n’est pas coutume, commençons ce récap par… la fin. Dix secondes à jouer, les Grizzlies mènent de deux points et au vu du nouveau match très moyen de Michael Porter Jr. (c’est quand qu’on en parle ?..) c’est évidemment un Nikola Jokic impérial qui se saisit de la gonfle pour envoyer tout le monde jouer cinq minutes de plus. En face de lui ? Jaren Jackson Jr., auteur par ailleurs d’un match très solide notamment en défense, JJJ qui va donc avoir la tâche au moins aussi lourde que sa match-up du jour de stopper le Joker. Solide sur les appuis, les bras actifs mais sans faire faute, l’intérieur de Memphis joue les relous et oblige Niko à claquer un tir trop court, victoire des Grizzlies, hurlements de joie du gamin et tête baissée pour le MVP 2021, victoire du Tennessee sur le Colorado, la cinquième en huit matchs depuis le début de saison.

Une dernière possession à l’image du match, avec des Oursons déterminés à freiner le pivot de Denver, auteur d’une deuxième mi-temps dantesque mais beaucoup trop seul pour lutter face à un ensemble beaucoup plus homogène. Oh il y a bien des bons points pour Mike Malone hein, comme la défense d’Aaron Gordon sur Ja Morant, bien utile tout au long du match, ou encore l’apport essentiel d’un Will Barton qui semble cette saison se poser comme le seul et unique renfort offensif pour le Joker. A eux deux les compères cumulent cette nuit 60 des 106 pions de Denver, et hormis l’énergie parfois flippante mais utile du rookie Bones Hyland… pas l’ombre d’une once de folie côté Nuggets et on aura d’ailleurs vu à de multiples reprises le Jok’ baisser les bras et la tête devant tant d’immobilisme offensif. Un Niko à 34 points, 11 rebonds, 5 passes et 2 contres mais bien trop seul dans l’enfer du FedEx Forum, pendant qu’en face l’alchimie tournait plein pot.

L’alchimie oui, et la chance pour Coach Jenkins de pouvoir compter sur un paquet de flèches dans son carquois. Ja Morant évidemment, bien défendu tout le long du match mais pas pressé pour autant, un Ja Morant intense et encore auteur de quelques arabesques à faire rougir Jessica Fletcher, un Ja Morant qui va par contre devoir apprendre à mettre ses lancers pour devenir une arme parfaitement létale. A ses côtés ? On l’a dit, Jaren Jackson Jr. confirme sa polyvalence et sa grande utilité des deux côtés du terrain, alors que le sophomore Desmond Bane est en train de devenir l’un des snipers les plus réguliers de la Ligue, alors que Desmond Bane s’est vu rejoindre cette nuit au rang de sniper par le rookie Ziaire Williams, manquait plus que ça tiens. Rajoutez à tout ça un Kyle Anderson remplaçant mais pas moins utile, un Steven Adams qui s’occupe de distribuer les olives, un Tre Jones parfait dans son rôle de back-up de Ja, un De’Anthony Melton qui porte bien la moustache et un Dillon Brooks qui reviendra bientôt densifier le tout, et vous obtenez un groupe complet, à tous les postes, et des deux côtés du terrain.

Voilà comment on gagne un match de basket face au meilleur pivot de la Ligue, voilà comment on se positionne déjà comme l’une des équipes les plus chiantes à jouer de toute la Ligue. A confirmer blabla, comme d’habitude, mais avec ces Grizzlies on en a justement pris l’habitude, et on est rarement déçus, tout simplement.