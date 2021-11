Allez, café – le replay : joueurs de la semaine, quiz et Ben Simmons

Qu’est-ce qu’une saison NBA réussie ? Une saison lors de laquelle la communauté se retrouve pour papoter de l’actu, dans la bonne humeur et à des heures impossibles. Une fois de plus, on a fait chauffer la cafetière après minuit et, comme on est sympas, on vous offre un replay de cette réunion de famille.

Si vous voulez prendre le café et discuter NBA entre drogués de la balle orange, c’est par ici !

Beaucoup d’actu à traiter en ce lundi 8 novembre et ça méritait bien qu’on se retrouve en live à partir de minuit pour parler de tout ça à tête reposée avec les copains. Au programme du jour : les joueurs de la semaine (bien joué Paul George et Jarrett Allen), les blessures de Jaylen Brown et Collin Sexton, Joel Embiid dans le protocole sanitaire, les rumeurs de transfert sur Ben Simmons, sans oublier un petit quiz sur les meilleurs passeurs de la décennie 2010. Tout ça, c’est évidemment avant la petite preview des matchs de la nuit. (Spoiler, elle a été dingue) En bref, plus d’une heure et quart pour échanger, rigoler et partager entre accros de la balle orange. Elle est pas belle la vie ?

Papoter entre copains de basket c’est toujours fun mais on comprend que certains ne puissent pas être toujours avec nous, alors on fait une séance de rattrapage. On prépare le casque, on choisit un bon fauteuil et on fait péter le replay. Let’s go !