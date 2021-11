Paul George et Jarrett Allen élus joueurs de la semaine en NBA : gros chiffres et bilan parfait, les ingrédients du succès

Récompense protocolaire et hebdomadaire, les joueurs de la semaine passée ont été annoncés par la NBA. Les héros des sept derniers jours ? Paul George à l’Ouest et Jarrett Allen à l’Est.

Machine à punchlines depuis le départ de LeBron James, Cleveland retrouve des couleurs sur ce début de saison. Sixièmes à l’Est après onze matchs, les coéquipiers de Kevin Love ont de vraies raisons de se réjouir. Calendrier difficile, infirmerie pleine, rien n’arrête les Cavs sur cette première quinzaine, lesquels restent même sur quatre victoires consécutives. L’homme fort de cette belle série ? Jarrett Allen. Prolongé pour 100 millions sur cinq ans cet été, le pivot donne pour le moment raison à sa direction. Fondamental en défense, aspirateur à rebond et capable de contribuer en attaque grâce à son agressivité sous les panneaux, l’homme à la boule de disco capillaire fait son chantier dans les raquettes de la Ligue. Le plus intéressant c’est qu’il semble monter en puissance au fur et à mesure des rencontres. Le bilan de sa semaine ? 20,5 points, 16,3 rebonds, 1,5 interception, 1,3 contre à 63% au tir et un parfait 4/4 pour Cleveland. Qui dit mieux ? Pour info, Allen est le premier joueur des Cavs à remporter cette récompense depuis un certain… LeBron James, on était alors en mars 2018. Espérons pour Cleveland que ce petit clin d’œil du destin soit le signe d’un retour au premier plan dans les prochains mois.

On part désormais de l’autre côté du pays, dans la Cité des Anges. Pas de Russell Westbrook, d’Anthony Davis ou de LeBron James au menu mais la dernière star locale en mesure de porter un short : Paul George. Seul au monde depuis la blessure de Kawhi Leonard, PG a retrouvé un rôle qu’il n’avait plus tenu depuis son temps à Indiana. Capitaine indiscutable et indispensable du navire, l’ailier est sur les bases de sa meilleure saison en carrière et on se souvient ce que ça avait donné la dernière fois (3ème au MVP en 2019). Comme son acolyte récompensé, George a compilé les gros chiffres (26,3 points, 8,8 rebonds et 7,3 passes) et les résultats collectifs cette semaine. Quatre matchs, quatre victoires, dont un incroyable comeback la nuit dernière contre les Hornets. Une belle série qui permet à la franchise de L.A. de remonter à la sixième place à l’Ouest, bien loin de son début de saison compliqué. Que Kawhi se repose tranquillement, la boutique est bien gérée.

What a week. @Yg_Trece is your @NBA Western Conference Player of the Week! pic.twitter.com/wbDZTX3H89 — LA Clippers (@LAClippers) November 8, 2021

Paul George et Jarrett Allen ont été élus joueurs de la semaine et ça paraît plutôt logique. Quand les gros chiffres et les résultats vont de pair, on est souvent récompensé.

