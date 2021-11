Allez, café – le replay : gros débrief de l’actu NBA et petit quiz très sympa au menu

C’est le petit rendez-vous qu’on kiffe bien juste avant la grosse fournée de matchs NBA : Allez, café. Quel bonheur de se retrouver pour discuter de balle orange entre drogués, histoire de bien se chauffer pour la nuit à venir. Et hier, y’avait pas mal d’actu à débriefer.

Si vous voulez prendre le café et discuter NBA entre drogués de la balle orange, c’est par ici !

L’opération au dos de Michael Porter Jr., Kemba Walker dégagé de la rotation par Tom Thibodeau, Joe Harris qui passe sur le billard pour une blessure à la cheville… bonjour les bombes. Lundi soir, l’actu NBA s’est un peu enflammée et il fallait forcément qu’on fasse un retour complet sur chaque dossier pour bien comprendre tout ce qui se passe actuellement. Mais un Allez, café ne serait pas un Allez, café sans le fameux quiz. Et ce lundi, on a sorti du lourd avec les dunkeurs les plus prolifiques de la NBA sur la période 2000 à 2019. De quoi bien s’amuser.

Allez, café, deux mots que vous connaissez désormais par cœur et qui seront peut-être un jour une marque déposée. Et vous savez quoi ? Vous pourrez alors vous la raconter en hurlant à qui veut l’entendre que vous étiez là, dès le début.