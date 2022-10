Allez, café – Le replay : 10 anecdotes sur le film White Men Can’t Jump !

On ne perd pas les bonnes habitudes, voici votre replay du « Allez café » juste avant de partir au boulot. Épisode un peu particulier cette fois-ci puisqu’on fait la part belle au film White Men Can’t Jump, dont on fête le trentième anniversaire. On vous parle donc Wesley Snipes, Woody Harrelson et Rosie Perez.

Bon, on vous parlait – aussi – un peu des matchs du soir, enfin donc d’hier, avec le duel entre Bucks et Nets à l’Est ou l’affrontement Nuggets – Lakers à l’Ouest. Mais surtout, ce sont les trente ans de White Men Can’t Jump, alors il faut fêter ça. Il s’agit quand même d’un film qui a marqué toute une génération de fans de basket, et si vous le ne l’avez pas vu il est encore temps d’y remédier. Saviez-vous par exemple que Ron Chelton, réalisateur du film, était scénariste sur Blue Chips, film avec Shaquille O’Neal à l’écran sorti deux ans plus tard ? Ou que Marques Johnson, un des premiers Point Forwards de l’histoire, y faisait une apparition ? Bon, on ne va pas tout vous dire non plus, sinon à quoi bon aller voir la vidéo. En plus, en y allant, vous pourrez revoir le quiz du jour. Le thème ? Les meilleurs scoreurs NBA par âge.

Allez café, c’est l’émission à ne jamais manquer mais si c’est le cas, on est là pour vous en vous envoyant vers le replay. Ça se passe sur la chaîne YouTube préférée de votre joueur préféré, vous connaissez le chemin !