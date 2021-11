Nando de Colo est le troisième meilleur marqueur de l’histoire des Coupes d’Europe : COCORICO, Nando reprend le flambeau de Napoléon

Nando de Colo fait désormais partie des trois meilleurs marqueurs de l’histoire des Coupes d’Europe. Notre animateur de colo préféré inscrit son nom dans l’histoire grâce à son match d’hier soir en EuroLeague. Le buste de Nando sera bientôt obligatoire dans toutes les mairies de France.

Dans un avenir pas si lointain, les livres d’histoire retraceront les exploits de deux empereurs français ayant conquis l’Europe. Le plus grand ? Nando de Colo évidemment, 1m96 et y’a pas match entre les deux. Depuis ses débuts à Cholet en 2006, Nando a vu du paysage, il a sillonné ce Vieux Continent en long en large et en travers. De Valence à Istanbul en passant par Moscou, la scène européenne sublime Nando de Colo et en a fait l’un des meilleurs joueurs de sa génération. Deux titres en EuroLeague (2016 et 2019), une EuroCup (2010) et surtout un trophée de MVP de l’EuroLeague en 2016 (où il a aussi été MVP du Final Four). Bref, Nando se sent comme un poisson dans l’eau en Europe et son expérience compliquée outre-Atlantique de 2012 à 2014 renforce ce constat. Hier soir, l’Empereur était de bataille pour une nouvelle rencontre au sommet : CSKA Moscou – Fenerbahçe. L’arrière français revenait donc sur ses anciennes terres moscovites pour tenter de décrocher une première victoire à l’extérieur avec son club turc. Face à une équipe avec qui il a tout gagné de 2014 à 2019, Nando était bien décidé à rappeler à ses anciens fans qu’il était toujours le patron. Il a alors fait ce qu’il sait faire de mieux, balancer d’énormes bombes au bon moment. Au final, Nando colle 18 points, dont 11 dans le dernier quart-temps, avec un 4/6 depuis le parking. Il est venu, il a vu, il a vaincu. Le Fener repart à Istanbul avec la victoire et le Français s’inscrit dans l’Histoire avec un grand H. Avec ses 18 unités du soir, il grimpe sur le podium des meilleurs marqueurs de l’histoire des Coupes d’Europe.

Nando de Colo after scoring 18 points vs CSKA surpass Dejan Bodiroga and with 4.475 points became the 3rd All Time scorer in European Cups history, less than 400 points shy of legend Vassilis Spanoulis and less than 430 of The Great Nick Galis#DeColo #Fener #French_Basketball — Yannis Psarakis (@YPsar) November 4, 2021

EuroChallenge, EuroCup, EuroLeague, l’arrière de 34 ans a tout expérimenté au fil de sa carrière. Il a surtout bien scoré, au total notre Nando national comptabilise 4 475 pions. Ce qui lui permet de dépasser l’ailier serbe Dejan Bodiroga. Celui que l’on surnommait White Magic arpentait les terrains de 1989 à 2005. 4 475, Nando de Colo a donc plus marqué de points en Coupe d’Europe qu’il n’y a d’habitants dans son village natal de Sainte-Catherine, où ils sont environ 3 500 fans de l’Empereur. Aux côtés de l’homme aux 184 sélections en Équipe de France, on ne trouve que des légendes. En seconde position du classement : Vassilis Spanoulis, le meneur grec qui a joué de 1999 à 2021 compte 400 points de plus que Nando. Au premier rang, c’est le légendaire Nikos Aliagas Galis alias Nick The Greek. Faisant carrière de 1979 à 1994, ce phénomène qui n’a jamais joué en NBA est entré au Hall of Fame en 2017. De Colo est à 430 points du trône. À 34 ans, le Français risque de ne pas rattraper ces deux monstres du basket européen. Mais aujourd’hui il est le troisième meilleur marqueur de l’histoire des Coupes d’Europe. Oui on se répète, mais c’est tellement beau !

Nando de Colo est un monstre, il le prouve encore un peu plus en gravant sa dénomination dans l’histoire du Vieux Continent. Une ligne de plus dans le palmarès déjà bien épais du Frenchie. 4 475 pions en Coupe d’Europe, c’est 4 475 unités de plus que LeBron et Jordan réunis, qui dit mieux ?