Seth Curry est en feu en ce début de saison : 18 points de moyenne à 62% au tir et 53% du parking, y’a pas que Steph qui fait cramer les ficelles

Sept victoires en neuf matchs et une première place à l’Est. Avec le bordel ambiant qui entoure le dossier Ben Simmons, on n’attendait pas vraiment les Sixers à ce niveau-là en début de saison. Mais ils sont nombreux à step-up du côté de Philadelphie depuis la reprise. Parmi les joueurs qui cartonnent, Mister Seth Curry.

On parle évidemment beaucoup de Steph, mais Seth mérite aussi sa place dans la lumière en ce début de saison. Parce que si les Sixers sont aujourd’hui en tête de leur conférence, c’est notamment grâce à « l’autre Curry », actuellement sur un petit nuage et encore auteur d’une prestation de beau gosse cette nuit à Detroit avec 23 points. C’est sa cinquième perf’ au-dessus de la barre des 20 pions cette année, dont la troisième consécutive après celle face aux Blazers (23 points) et surtout celle contre les Bulls (22 points) mercredi, où l’ami Seth s’est même permis de fermer la boutique avec un petit tir mi-distance sur le crâne dégarni d’Alex Caruso à dix secondes de la fin. Cela vous montre un peu la dimension prise par Curry chez les Sixers en ce début de saison. Il avait attaqué cette dernière en lâchant notamment 23 points en un quart-temps (!) contre Thunder le 24 octobre dernier, et aujourd’hui sa contribution est plus que jamais importante pour Philly. Pendant que Ben Simmons continue de rester dans son coin, et alors que Tobias Harris, Danny Green ou encore Furkan Korkmaz sont out, Seth joue sans doute le meilleur basket de sa carrière aux côtés de Joel Embiid, Tyrese Maxey et Cie. Ses stats globales sur la saison ? 17,8 points de moyenne avec 3 rebonds et 2 passes en 32,6 minutes, à… 61,6% au tir dont 53,1% du parking et 85,7% aux lancers-francs. Dans la catégorie statistique « True Shooting Percentage » (qui correspond à l’efficacité globale au tir, en prenant en compte les tirs à 2-points, à 3-points et les lancers-francs), Seth Curry est tout simplement deuxième de la NBA (76,1%).

« Il est incroyable. Sa capacité à rentrer des shoots, surtout avec moi qui galère à rentrer les miens, c’est super. Depuis le début de la saison, surtout lors du dernier match [contre Portland, ndlr.] et celui-là [contre Chicago, ndlr.], il met un gros shoot après l’autre. C’est ce dont on a besoin, surtout avec la manière dont ils ont défendu, avec des prises à deux à chaque fois que je touche la balle. » – Joel Embiid sur Seth Curry après le match contre Chicago

Scoreur, agressif, adroit, clutch, et de plus en plus important dans le collectif des Sixers, Seth Curry est parti pour réaliser sa meilleure saison en carrière à l’âge de 31 ans. Une saison dans laquelle il prouve pour l’instant qu’il est capable d’assumer un rôle plus important que celui de simple catch & shooter. Et quand on sait que Philadelphie a réussi à l’obtenir en lâchant Josh Richardson et deux twix, on a un peu mal pour les fans des Mavericks. Avec ou sans ballon, à 3-points ou à mi-distance, Seth Curry fait vraiment mal aux défenses en ce début de saison, en particulier à travers ses shoots en sortie d’écran. Comme le souligne très justement Rich Hofmann dans un papier spécial tactique sur The Athletic, la relation Curry – Embiid rappelle un peu celle que possédait le pivot All-Star avec le sniper J.J. Redick il y a quelques années, même si le style de jeu de Redick (beaucoup de jeu sans ballon et de catch & shoot) n’était pas le même que celui de Curry aujourd’hui. Et tout ça, ça ouvre des opportunités pour tout le monde chez les Sixers. Si Philly possède actuellement la meilleure efficacité offensive de toute la NBA (pas une blague) avec 115 points pour 100 possessions, ce n’est pas par hasard.

« J’essaye juste d’être agressif quand j’ai la balle et trouver mon tir, et si ce n’est pas le cas j’essaye de faire bouger le ballon. Je veux jouer simple. Comme l’a dit Joel, il fait un bon boulot pour provoquer les prises à deux, poser des écrans, et au niveau du playmaking. » – Seth Curry

La famille Curry cartonne en ce moment. En plus de Steph avec les Warriors, Seth s’éclate avec les Sixers et les ficelles souffrent plus que jamais. Manque plus que Dell qui remet le short avec les Hornets et le compte est bon.

Source stats : NBA.com