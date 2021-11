NBA Top 10 du jour : officiel, Shai Gilgeous-Alexander n’a aucun respect pour la défense des Lakers

Vous en avez l’habitude, c’est le Top 10 du jour concocté par la NBA. Nous ? On se contente de repasser dessus en ajoutant un peu d’épices pour le rendre toujours plus fun. Prêt ? Let’s go !

Landry Shamet qui monte au alley-oop avec les Suns. Sympa mais pas de quoi nous faire lever du canap’ non plus. Celui qui garde la porte du Top 10.

Cade Cunningham a attendu dix-huit tirs du parking et un shoot désespéré du logo pour ouvrir son compteur. Plus c’est dur, mieux c’est, c’est ça le deal ?

Lou Williams n’a pas le droit de prendre sa retraite, pas tant qu’il nous sort des paniers improbables comme celui-là.

Kelly Olynyk qui plante un buzzer beater en contre-attaque, à deux mètres derrière la ligne ? On a toujours dit qu’il était meilleur que KD.

Toi tu fêtes ton anniversaire en soufflant tes bougies, Eric Paschall il monte au poster sur Clint Capela. On rêve ou Rudy Gobert a claqué une passe dans le dos juste avant ?

Shai Gilgeous-Alexander n’a pas besoin de coéquipiers, il est déjà assez bon pour faire un 1vs5 avec les Lakers.

Al Horford s’appelle en fait Benjamin Button. 35 piges mais toujours les cannes pour aller mettre un gros coup de marteau sur l’arceau.

Trae Young – Clint Capela épisode 84736 : la passe avec la planche, un grand classique du cinéma piou-piou.

Isaiah Stewart qui fout un énorme crossover à Joel Embiid avant d’aller massacrer l’arceau, on vous laisse relire cette phrase.

Officiel, SGA n’a vraiment aucun respect pour la défense des Lakers. Shoot du logo avec 16 secondes sur l’horloge ? Come on !