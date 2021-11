Quatre défaites en cinq matchs pour les Hawks, ça ne plaît pas trop à Trae Young : « Il faut qu’on trouve la même motivation qu’en Playoffs »

Une victoire pour quatre défaites. Voilà le bilan des Hawks sur leurs cinq derniers matchs. Pas vraiment le genre de résultats qui correspondent aux grosses ambitions d’Atlanta, finaliste de l’Est l’an passé. On l’a dit avant le début de saison, c’est jamais facile de confirmer et les Faucons sont en train de le découvrir.

Que ce soit Trae Young ou John Collins, les Hawks n’ont pas eu peur d’afficher leurs ambitions avant la reprise. Le premier avait déclaré que les Faucons n’étaient pas assez respectés à travers la Ligue, tandis que le second parlait carrément de Finales NBA. En même temps, comment leur en vouloir ? Les Hawks ont surpris leur monde lors des derniers Playoffs en allant jusqu’en Finales de Conférence Est, et possèdent un effectif aussi profond que talentueux. Alors forcément, y’a de quoi bomber le torse un minimum. Sauf qu’en ce début de saison, les Faucons ont un peu de mal à assumer les paroles de leurs leaders. En s’inclinant à la maison face au Jazz de… Jordan Clarkson cette nuit, les hommes de Nate McMillan ont perdu pour la quatrième fois en cinq rencontres, et se retrouvent désormais avec un bilan négatif après neuf matchs (4-5). Alors certes, perdre contre Utah en back-to-back après un déplacement compliqué à Brooklyn, ça arrive à beaucoup de gens. Mais dans le même temps, Donovan Mitchell était absent côté Jazz, et puis faut bien dire que les Hawks ne ressemblent pas aujourd’hui à l’équipe qui a fait grand bruit il y a quelques mois. En matière d’intensité, de collectif et de focus, les Faucons ont bien du mal à relancer la machine. Comment expliquer ça ? Trae Young a sa petite théorie.

« Les gars sont en train d’apprendre cela. Nous ne sommes plus les chasseurs. C’est la saison régulière. Je ne vais pas mentir, c’est beaucoup plus ennuyant que les Playoffs. Il faut qu’on trouve la même motivation qu’en Playoffs. » – Trae Young, via The Athletic

Ah bah oui, la saison régulière, c’est long et parfois c’est chiant mais ça reste important, surtout pour une jeune formation comme Atlanta qui veut continuer sa belle ascension. Rien n’est garanti en NBA, tout se mérite. Et pour espérer devenir une grande équipe capable un jour d’aller en Finales, ça passe d’abord par un sérieux et une régularité dans l’effort collectif. Soir après soir. Bien évidemment, dans une campagne de 82 matchs, il y a des hauts et des bas pour tout le monde. Certaines rencontres vous filent entre les doigts, y’a des bobos par-ci par-là, y’a des soirs où ça veut pas en attaque… bref c’est tout simplement la vie en NBA. Par contre, ce qui est moins acceptable, c’est de voir ces Hawks jeunes et ambitieux traîner des pieds en tout début de saison alors qu’ils affichaient tout haut leurs ambitions. Et ça évidemment, ce n’est pas du tout du goût de Nate McMillan, coach à l’ancienne qui compte bien faire ce qu’il faut pour changer la dynamique actuelle (via AJC).

« Je ne peux pas offrir des minutes, il faut les gagner. Je vais faire ça de plus en plus. Si certains ne se donnent pas pour l’équipe des deux côtés du terrain, alors on va faire quelques changements. On a besoin d’une étincelle. On a besoin d’énergie pour nous relever, et on a besoin de gars qui défendent sur le terrain. […] On a besoin de two-way players, pas de joueurs qui mettent tout leur énergie que d’un côté du terrain. »

24e à l’efficacité défensive en ce début de saison, les Hawks n’y sont pas, eux qui ont notamment encaissé 77 points en deuxième mi-temps contre Utah (dont 41 dans le dernier quart). L’équipe est certes profonde et ça donne pas mal de possibilités à Nate McMillan pour s’ajuster, mais dans le même temps ça demande des sacrifices tout en présentant des challenges au niveau des rotations. Aux Hawks de faire en sorte de trouver le meilleur équilibre possible pour arriver à s’envoler.

Source texte : The Athletic / AJC