John Collins est cash sur les ambitions des Hawks cette saison : « Je pense vraiment qu’on peut aller en Finales NBA »

Faisant partie des belles histoires des Playoffs 2021 avec leur qualification surprise pour les Finales de Conférence Est, les Hawks se retrouvent désormais face à un nouveau défi : confirmer et solidifier leur statut parmi les équipes qui montent en NBA. Un challenge pas facile, mais ça ne fait pas peur du tout à John Collins.

Deux victoires. Les Hawks sont passés à seulement deux victoires d’une participation aux Finales NBA. Même plusieurs mois après, la phrase reste assez folle, surtout quand on se souvient de la première partie de saison d’Atlanta sous Lloyd Pierce, avec ce bilan médiocre de 14 victoires pour 20 défaites. On connaît la suite, Nate McMillan est arrivé, Trae Young s’est mis le Madison Square Garden dans la poche arrière, et Ben Simmons a fait la passe à Matisse Thybulle alors qu’il avait un dunk tout fait. Mais la question qu’on se pose désormais par rapport aux Hawks, c’est de savoir si ce très beau parcours représente un signe des choses à venir, ou un simple one-shot dans une saison pas vraiment comme les autres. Sans surprise, du côté d’Atlanta, on mise plus sur la première option, et l’intérieur John Collins est là pour dire les choses tout haut à quelques jours du début de la saison 2021-22. Peu importe si les Bucks – champions en titre – et les Nets – parmi les grands favoris malgré l’absence de Kyrie Irving – sont considérés comme les deux franchises « élite » de l’Est par la plupart des observateurs, l’intérieur d’Atlanta estime que les Faucons ont toutes leurs chances cette saison (via The Athletic).

« Je pense que nous sommes de vrais prétendants. Je pense vraiment qu’on peut aller en Finales. L’Est est très relevé. Je ne dis pas qu’on souhaite voir Kyrie (Irving) sur la touche, mais cela nous aide si on ne doit pas rencontrer un joueur comme Kyrie sur le parquet. Pour nous, en tant qu’équipe, il faut rester en bonne santé, on a rajouté de la profondeur, de l’expérience et des automatismes, donc on ne va pas réduire nos ambitions. Notre objectif est d’aller en Finales. Le fait de perdre est toujours vu comme un échec pour nous. Si on ne termine pas avec un titre, alors ce ne sera pas assez. »

Allez, ça c’est dit. Si on a l’impression que John Collins vise un peu haut pour cette saison, sa décla va dans la continuité des résultats de l’an passé. Pour une équipe qui reste sur une Finale de Conférence, un autre discours aurait été surprenant. Et puis les Hawks ont quand même quelques arguments intéressants à mettre sur la table. Entre un Trae Young qui devrait naturellement continuer sa grosse ascension, un John Collins tout juste payé (125 millions de dollars sur cinq ans) qui a montré en Playoffs qu’il pouvait être un winning player, et un effectif globalement bien deep avec d’un côté le noyau très prometteur de jeunots (Kevin Huerter, De’Andre Hunter, Cam Reddish, Onyeka Okongwu) et de l’autre des joueurs d’expérience pour entourer tout ça (Danilo Gallinari, Clint Capela, Bogdan Bogdanovic, Lou Williams…), y’a de quoi se pointer avec quelques ambitions. La concurrence à l’Est derrière Brooklyn et Milwaukee devrait cependant être plus forte cette année (Heat, Sixers, Celtics, Knicks, Bulls, voire Hornets et Pacers), et les Hawks seront désormais attendus au tournant, ce qui risque de changer pas mal de choses. Surprendre son monde après trois années sans Playoffs et déjouer tous les pronos, c’est super. Mais refaire le coup, voire monter encore plus haut comme l’envisage John Collins, c’est encore un autre délire.

Le talent est là, la profondeur d’équipe également. Clairement, les Hawks ont fait un énorme pas en avant la saison dernière, et ils ont gagné le droit d’avoir des ambitions très élevées. De là à représenter la Conférence Est lors des Finales NBA ? On ne miserait pas dessus, en tout cas pas encore.

