Timothé Luwawu-Cabarrot conservé par les Hawks : contrat garanti pour la saison, une bonne chose de faite et vive la France

Vendredi, les franchises NBA devaient prendre une décision concernant les joueurs ne possédant pas de contrat garanti. C’était notamment le cas pour le Frenchie Timothé Luwawu-Cabarrot, qui était donc dans l’incertitude. Mais les Hawks ont choisi de le conserver pour le reste de la saison. Cocorico !

Bonne nouvelle pour TLC ! Selon Chris Kirschner, qui suit la franchise d’Atlanta à la loupe pour The Athletic, les Hawks ont effectivement décidé de garantir le contrat du Français jusqu’à la fin de la saison 2021-22. Signé par les Faucons en septembre dernier à travers un deal non garanti, Luwawu-Cabarrot est désormais assuré d’être sous contrat pour le reste de la campagne. Il récoltera donc bien ses deux millions de dollars de salaire. Après avoir été abonné au banc en début de saison, TLC a profité de nombreuses absences pour devenir un membre du starting five des Hawks depuis le début du mois de décembre. Et s’il a lui aussi fait un détour par le protocole COVID de la NBA fin 2021, il reste sur onze titularisations consécutives au sein d’une équipe d’Atlanta qui galère toujours autant à confirmer le formidable parcours de la saison dernière. Avant la rencontre de cette nuit à Los Angeles, où faut bien avouer que Tim est un peu passé au travers (zéro pointé en 23 minutes à 0/5, on a connu mieux pour fêter un nouveau contrat), il tournait à 8,5 points, 2,8 rebonds et 0,7 interception de moyenne en 28 minutes par soir, le tout avec un joli 38,8% du parking. Juste dommage que dans le même temps, les Faucons perdent plus qu’ils ne gagnent.

Timothé Luwawu-Cabarrot poursuit donc son bonhomme de chemin dans la Grande Ligue après un passage pas inintéressant de deux saisons du côté de Brooklyn. Mais malgré ce deal, on peut tout de même se poser des questions concernant l’avenir de TLC chez les Hawks puisqu’il sera agent libre dès l’été 2022. Est-ce qu’il sera encore à Atlanta l’année prochaine ? Faut voir. Est-ce que ce deal a été garanti pour faire de Tim une pièce transférable en vue de la trade deadline ? Pas impossible. Avec des résultats qui ne sont pas du tout en adéquation par rapport à leurs ambitions, les Hawks devraient bouger dans les semaines à venir. Le boss des opérations basket Travis Schlenk l’a d’ores et déjà annoncé : il va passer à l’action d’ici au 10 février prochain et l’effectif d’Atlanta pourrait donc être bien différent après cette date. On surveillera les Faucons de près, on surveillera aussi l’évolution du rôle de TLC mais peu importe ce qu’il se passera, Timothé est assuré de recevoir ses billets et d’être sous contrat. Et ça, c’est déjà une bonne chose.

Timothé Luwawu-Cabarrot a passé avec succès la date du 7 janvier. Pendant que d’autres sont redevenus SEF – sans équipe fixe – TLC a visiblement été assez convaincant pour décrocher son sésame avec les Hawks. Congrats !

