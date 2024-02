Victor Wembanyama est un immense zinzin ! Après avoir frôlé le five-by-five le 22 février 2024 face aux Sacramento Kings, le Français, peut-être frustré, a décidé de le réaliser le lendemain. Grâce à cet exploit, il rejoint une liste de 14 autres joueurs dans l’histoire de la Ligue dont les chefs de file s’appellent Hakeem Olajuwon et Andreï Kirilenko.

Wilt Chamberlain et Bill Russell ne sont pas dans ce “club” car les contres et les interceptions n’étaient pas encore comptabilisés à l’époque (sinon, ils auraient probablement plié le jeu… et de très loin). Julius Erving en a lui réalisé un en 1976, mais en ABA, une performance qui ne fait donc pas partie de la liste.

George Johnson , le 26 mars 1978 : 15 points, 18 rebonds, 5 passes, 5 interceptions et 7 contres.

George Gervin , le 8 avril 1979 : 21 points, 5 rebonds, 6 passes, 5 interceptions et 5 contres.

Julius Erving , le 5 décembre 1979 : 28 points, 7 rebonds, 10 passes, 5 interceptions et 5 contres.

Hakeem Olajuwon (1), le 10 mars 1987 : 38 points, 17 rebonds, 6 passes, 7 interceptions et 12 contres.

Aujourd’hui encore, cette performance de Hakeem Olajuwon est un des deux seuls five-by-five de l’histoire au cours duquel un joueur a également réalisé un triple-double. Cette ligne statistique est la plus impressionnante de la liste et témoigne du bazar qu’avait mis le Dream dans la raquette des Seattle SuperSonics. Ce n’était alors que la troisième saison du pivot en NBA et fait surprenant, les Houston Rockets avaient perdu ce match du fait d’énormes performances de Tom Chambers et de Dale Ellis.

Hakeem Olajuwon (2), le 3 mars 1990 : 29 points, 18 rebonds, 9 passes, 5 interceptions et 11 contres.

Ah oui parce que l’autre triple-double de la liste … c’est aussi signé Hakeem. Le pivot des Rockets a même frôlé le quadruple-double face aux Golden State Warriors et a cette fois ci remporté la rencontre.

Hakeem Olajuwon (3), le 11 avril 1992 : 19 points, 13 rebonds, 6 passes, 5 interceptions et 5 contres.

David Robinson , le 10 novembre 1992 : 29 points, 9 rebonds, 5 passes, 5 interceptions et 10 contres.

Derrick Coleman , le 15 janvier 1993 : 21 points, 10 rebonds, 7 passes, 5 interceptions et 5 contres.

Hakeem Olajuwon (4), le 22 avril 1993 : 33 points, 13 rebonds, 5 passes, 5 interceptions et 6 contres.

Hakeem Olajuwon (5), le 5 novembre 1993 : 24 points, 19 rebonds, 6 passes, 5 interceptions, 5 contres.

Hakeem Olajuwon (6), le 30 décembre 1993 : 34 points, 10 rebonds, 5 passes, 5 interceptions et 8 contres.

The Dream est (de loin) le joueur ayant réussi le plus de five-by-five dans sa carrière, preuve de sa polyvalence exceptionnelle sur un parquet.

Vlade Divac , le 22 février 1995 : 19 points, 12 rebonds, 8 passes, 5 interceptions et 5 contres.

Jamaal Tinsley, le 16 novembre 2001 : 12 points, 9 rebonds, 15 passes, 6 interceptions et 5 contres.

Avant Victor Wembanyama, le meneur des Indiana Pacers était le seul joueur de l’histoire de la NBA à avoir réussi un five-by-five lors de sa saison rookie. Malheureusement pour lui, l’Alien français est arrivé dans la Grande Ligue avec la ferme intention de casser des records.

Andreï Kirilenko (1), le 3 décembre 2003 : 19 points, 5 rebonds, 7 passes, 8 interceptions et 5 contres.

Andreï Kirilenko (2), le 10 décembre 2003 : 10 points, 12 rebonds, 6 passes, 6 interceptions et 5 contres.

AK47 est un des deux seuls joueurs de l’histoire à avoir réalisé plusieurs five-by-five dans sa carrière en NBA. Le Russe ayant réussi ses deux premiers en une seule semaine … Spécialiste. Il a manqué une passe à Wemby, face aux Kings, pour réaliser cela… en back to back. N’importe quoi.

Marcus Camby , le 9 janvier 2004 : 8 points, 11 rebonds, 5 passes, 5 interceptions et 8 contres.

Andreï Kirilenko (3), le 3 janvier 2006 : 14 points, 8 rebonds, 9 passes, 6 interceptions et 7 contres.

Nicolas Batum, le 16 décembre 2012 : 11 points, 5 rebonds, 10 passes, 5 interceptions et 5 contres.

Cocorico. Dans cette liste restreinte en NBA dans laquelle Michael Jordan, LeBron James ou encore Kareem-Abdul Jabbar ne figurent pas, on retrouve deux Français. Batman avait ouvert le voie à Wemby en salissant, il y a bientôt douze ans, les New Orleans Hornets.

En étant à une seule passe décisive de réaliser un five-by-five la veille de cet exploit, Victor Wembanyama a presque réussi à rendre ce moment commun, attendu et presque normal. Mais ce n’est qu’une impression et rendre banal quelque chose qui ne l’est pas fait partie des prérequis des plus grands joueurs. Wemby est le plus jeune de l’histoire à réussir une telle performance, le deuxième rookie et le deuxième français. Il a réalisé ce qui n’avait plus été fait en plus de cinq ans et ce que beaucoup de légendes du jeu ne sont jamais parvenus à faire. Comme dit précédemment, seuls deux joueurs ont réussi plusieurs five-by-five en carrière et il paraît à ce jour presque inconcevable que le pivot des San Antonio Spurs ne devienne pas le troisième membre de ce club très restreint. Il ne faut pas prendre pour acquis les performances de Victor Wembanyama et le fait que l’on écrive cette phrase après moins de 50 matchs du Français en NBA prouve à quel point il est spécial.

15 joueurs et 22 performances : les five-by-five sont rares dans l’histoire de la NBA. Néanmoins, avec Victor Wembanyama désormais dans la Grande Ligue, nul doute sur le fait qu’ils devraient le devenir un petit peu moins.

Source texte : Statmuse