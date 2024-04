Victor Wembanyama ne jouera plus sous les couleurs des Spurs cette saison, mais ça ne nous empêchera pas de continuer à parler de ses chiffres qui n’ont aucun sens quand on tombera dessus. Dernière folie en date ? Wemby a plus de contres par match que… toute une équipe de NBA. Réunie. Non mais ça va pas bien ?

Victor Wembanyama a des stats illicites, Victor Wembanyama n’a vraiment pas de limites, Victor Wembanyama contre plus à lui tout seul que toute l’équipe du Heat. Vous le savez, on en a vu des chiffres fous sur le Vic’ depuis son arrivée en NBA. On a eu droit à une ligne de stats jamais vue dans l’histoire un match sur cinq cette saison, ça ne l’aurait pas dérangé de faire 19 contres sur un seul match s’il avait eu assez de temps de jeu, mais celle-là, c’est peut-être la meilleure.

Blocks per game this season:

Wemby – 3.6

Heat – 3.4 pic.twitter.com/EMrDTRl1Vg

— Spurs Culture (@SpursCulture) April 14, 2024

Le Heat, dernière équipe aux contres cette saison avec 3,4 de moyenne, a donc moins de contres que notre Wemby national, meilleur contreur d’Amérique du Nord avec ses 3,6 bâches par soir. C’est lunaire. Le Heat ne manque pourtant pas de contreurs dans son équipe, et va au charbon tous les soirs avec un prétendant au podium du trophée du Défenseur de l’Année en la personne de Bam Adebayo. Mais que voulez-vous, face aux chiffres gargantuesques de Wembanyama, ça ne suffit pas. Avec la contribution de Wemby, les Spurs sont la troisième équipe de la ligue aux contres, et renvoient plus de 6 tirs par match.

Victor Wembanyama est un extraterrestre qui ne fait plus aucun sens en termes de statistiques. En envoyant 3,6 rejections par match, meilleure moyenne depuis Hassan Whiteside en 2016, Victor en est au point de faire mieux que des équipes au complet. Il n’y a rien à ajouter, les Spurs ont entre leurs mains un potentiel meilleur défenseur de l’histoire.