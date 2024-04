Les Milwaukee Bucks, défaits par le Magic ce dimanche, terminent donc la saison régulière à la troisième place de la Conférence Est. Ils affronteront les Pacers zu premier tour des Playoffs, avec qui une belle rivalité s’est installée depuis novembre dernier.

Bucks et Pacers se sont déjà croisés cinq fois cette saison, et le moins que l’on puisse dire c’est que les confrontations ont été hautes en couleur. Le timing y est propice, et le temps est venu de ressortir les reçus du fond des tiroirs. Rien de mieux que cette citation de Malik Beasley début janvier :

“Je sais qu’on va les jouer en Playoffs, et ça va mal se passer pour eux.”

Le souhait de l’arrière a été exaucé, on aura le droit à quatre matchs de bonheur en plus, minimum. Cachez les ballons, sortez les montres, retour sur l’hostilité récente entre les deux franchises.

Épisode 1 : un Grec complet salade-tomate-oignon… mais sans ballon

Dans les deux premières rencontres de la saison, rien à signaler si ce n’est Giannis qui s’éclate dans la raquette d’Indiana : 54 puis 37 pions… à chaque fois dans la défaite. L’équipe de Tyrese Haliburton est plus sexy que jamais à l’automne, les Daims en payent le prix fort.

Mais la troisième fois, tout part en cacahuètes. Giannis Antetokounmpo atomise Myles Turner et pose un nouveau record en carrière à 64 points. Il leur a tout fait, mais n’a pas réussi à récupérer… le ballon du match. La scène est lunaire, et le grec de 2m11 et 110 kilos tape son meilleur sprint dans le couloir pour savoir qui lui a pris sa baballe.

Giannis tried to go into the Pacers locker room after they took the game ball from his 64 piece pic.twitter.com/Z9LnPQihzJ

— Josiah Johnson (@KingJosiah54) December 14, 2023

Les Pacers expliquent ensuite l’avoir donnée à leur rookie Oscar Tshiebwe, qui avait inscrit ses premiers points en carrière. Mais le MVP n’en démord pas, et s’embrouille avec n’importe quelle âme qui essaye de le raisonner. Plus de détails ici pour ceux qui veulent toute l’histoire. Il reste que les pendules sont remontées, et l’on est pas au bout de nos surprises.

Épisode 2 : les Bucks prennent des bouillons, Haliburton chambre sans complexe

Un mois plus tard, les deux équipes se retrouvent en demi-finale du tout nouveau In-season tournament. Outsiders, Indiana joue le coup à fond et est irrésistible à Las Vegas. Tyrese Haliburton, sur Jupiter à cette période là, assassine le groupe d’Adrian Griffin (tah l’époque) à coup de gros 3-points. Il se permet même de regarder Damian Lillard droit dans les yeux en reproduisant sa célébration. Touché.

« JE SAIS QUELLE HEURE IL EST » 💀💀💀💀 pic.twitter.com/cXf0U62U4T

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 8, 2023

Nouvelle rencontre le 1er janvier, Indiana win. Rebelote deux jours plus tard, Indiana win encore. Défaits quatre fois en cinq affrontements cette année, humiliés et chambrés en In-season, frustrés par le ballon-gate, les Milwaukee Bucks vont prendre le match-up à cœur. La rédaction de Trashtalk prévient d’une note de frais élevée intitulée “pop-corns”.

C’en est trop pour Malik Beasley, qui prévient attendre de pied ferme tout l’Indiana dans un entretien avec Bleacher Report :

” Il y a des équipes comme ça qui possèdent la formule pour vous battre, et on doit trouver les bonnes solutions. Car je sais qu’on va les jouer en Playoffs, et ça va mal se passer pour eux”.

Malik Beasley on Pacers beating them four out of five times: “I know we’re going to play them in the playoffs, and boy, it’s not going to be pretty for them.” pic.twitter.com/8uv4LmN2EA

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 5, 2024

Damian Lillard y était aussi allé de sa petite phrase après le In-season :

“C’est important de faire preuve de prudence et d’humilité lorsque vous avez vos moments de gloire, car vous ne savez jamais comment les choses tournent et quand elles tournent.”

Rick Carlisle contre Doc Rivers, Haliburton face à Lillard, et Giannis face au… semblant de raquette des Pacers, rendez-vous très très bientôt au premier tour des Playoffs. Et ça sent la poudre !