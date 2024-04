LeBron James a atteint les 11 000 assists en carrière

Démarrant la rencontre face aux Pelicans avec 10 992 passes décisives au compteur, LeBron James a sans grande surprise atteint la barre des 11 000 pour boucler la saison régulière 2023-24 en beauté. La vraie surprise, c’est qu’il a atteint cette barre… dès le premier quart-temps.

8 assists dans les sept premières minutes. 13 en première mi-temps. Et donc plus de 11 000 en carrière.

LeBron James a lâché une véritable masterclass à la passe face aux Pelicans ce dimanche, solidifiant ainsi encore un peu plus sa place parmi les meilleurs distributeurs de caviars de l’histoire NBA.

Ils ne sont que quatre à avoir dépassé la barre des 11 000 passes décisives en carrière. LeBron donc, mais aussi Chris Paul (11 890), Jason Kidd (12 091) et l’intouchable John Stockton (15 806).

Si LeBron James est le meilleur scoreur all-time et le seul joueur à avoir atteint les 40 000 points en carrière, sa vision de jeu ainsi que son QI basket sont peut-être ses meilleurs atouts. Le King tourne 7,4 passes décisives en carrière (8,2 cette saison), et a été meilleur passeur NBA lors de la saison 2019-20.

13 passes décisives à la mi-temps pour LeBron, qui au passage a éclipsé la barre des 11 000 passes en carrière.

Il est tout naturellement le seul homme présent dans le club des

40 000 POINTS

11 000 REBONDS

11 000 PASSES

Source texte : NBA