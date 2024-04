Dans une soirée où les Milwaukee Bucks, les New York Knicks et les Cleveland Cavaliers pouvaient devenir les dauphins des Boston Celtics, ce sont bien les Knicks qui ont eu le dernier mot. Profitant d’une défaite surprenante des Cavaliers et de la déroute des Bucks à Orlando, ce sont donc les oranges et bleus qui affronteront un gagnant de play-in à l’Est.

Knicks await the winner of Philadelphia-Miami Play-In Tournament in opening round of Eastern Conference playoffs pic.twitter.com/HNPwWXXhuE

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 14, 2024

Ils l’ont fait, les Knicks de New York ont atteint la barre des 50 victoires cette saison et obtiennent finalement le deuxième seed de l’Est qui va avec. La série de Playoffs potentielle contre leurs grand rivaux d’Indiana n’aura donc pas lieu. Avec ce super succès collectif, les Knicks réalisent donc leur première saison régulière à au moins 50 victoires depuis 2013, quand l’équipe emmenée par Carmelo Anthony en avait obtenue 54. Ce fut difficile jusqu’au bout, contre des Bulls étonnamment bien déterminés à les emmerder jusqu’à la fin. Mais une fois de plus, Jalen Brunson a fait parler sa magie. C’est son équipe qui remporte la victoire à l’issue de la prolongation, bien aidée par son match à 40 points, 8 rebonds et 7 passes.

DROP THE CELLY IN THE CHAT ⤵️ pic.twitter.com/UyZUkvn6ZD

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) April 14, 2024

New York affrontera donc le vainqueur du play-in de Philadelphie, qui opposera Sixers et Heat mercredi à 1h. L’occasion d’avoir du repos en plus par rapport à son adversaire du premier tour. Une aubaine ? Pas forcément. Les Knicks auront forcément affaire à une équipe bien plus expérimentée qu’eux en Playoffs. Deux équipes aux saisons tronquées par les absences, dont le classement actuel ne reflète pas la véritable force. Il va falloir être précautionneux et aborder cette première série de Playoffs avec le plus grand sérieux.

Tom Thibodeau sera très attendu au niveau des ajustements, lui qui ne pourra pas compter sur Julius Randle. La perte du triple All-Star est un vrai coup dur pour les Knicks, qui malgré les apparences ont un moins bon pourcentage de victoire depuis que Julius est absent. Attention à ne pas tomber dans l’ultra dépendance à Jalen Brunson en attaque en lui filant 44 minutes tous les soirs.

Cela dit, en détenant l’avantage du terrain couplé avec la ferveur du Madison Square Garden, les Knicks vont avoir de quoi faire bien mal dans ce premier tour. Réputée “équipe chiante à se fader” par excellence à l’Est, les Knicks ont pu compter sur les retours de leurs spécialistes défensifs Mitchell Robinson et OG Anunoby récemment, des outils qui vont emmerder du monde dans les mains de Tom Thibodeau et de son obsession pour la défense. En Playoffs, ça devrait faire mal si ça reste sérieux et appliqué.

It’s our time.

LETS GO KNICKS BABY. pic.twitter.com/V0kN1swx6A

— KnicksMuse (@KnicksMuse) April 14, 2024

Barre des cinquante victoires atteinte, deux All-Star dans la Grosse Pomme, la saison régulière est plutôt réussie. Les Knicks feront figure de tête de série pendant au moins deux tours de Playoffs s’ils parviennent à passer le premier round. Une seconde place qui leur assure de quoi démarrer les Playoffs du bon pied, reste plus qu’à voir sur qui les New-yorkais vont tomber.