Les Kings prêts à lâcher De’Aaron Fox ou Tyrese Haliburton pour récupérer Ben Simmons ? Ok mais encore faudrait-il que Daryl Morey soit d’accord…

Fidèles à la médiocrité ambiante qui poursuit la franchise depuis de longues années, les Kings version 2021-22 semblent bien partis pour établir un triste record : celui du plus grand nombre de saisons consécutives sans la moindre participation en Playoffs. Pour essayer d’éviter ça, Sacramento pourrait tenter un gros coup avant la NBA trade deadline, et le nom de Ben Simmons ressort tout naturellement.

16 victoires – 23 défaites, dixième place à l’Ouest. Le bilan des Kings à la mi-saison est dans la plus pure tradition de la franchise de Sacramento. Chaque année, on a un peu (beaucoup même) l’impression de vivre la même campagne que la précédente et on se demande jusqu’à quand ça va durer. La prochaine trade deadline – prévue le 10 février 2022 – peut potentiellement représenter un tournant si le nouveau manager général Monte McNair, en place depuis septembre 2020, décide de chambouler le projet actuel afin de faire à nouveau des Kings une équipe respectable. Si l’on en croit Sam Amick de The Athletic, la franchise californienne serait aujourd’hui beaucoup moins fermée à un trade qu’à la dernière intersaison, quand elle pensait que le roster actuel serait suffisamment compétitif pour se mêler à la course aux Playoffs à l’Ouest. D’après l’insider, aucun joueur ne serait actuellement intouchable dans des discussions potentielles pour un transfert. Un discours qui va dans le même sens que les récentes rumeurs concernant De’Aaron Fox, visiblement plus trop en odeur de sainteté dans la capitale californienne. Mais un discours contraire à celui du début de saison, où le Renard semblait intransférable, tout comme Tyrese Haliburton. Alors attention, cela ne signifie pas que les Kings cherchent absolument à bouger l’un des deux joueurs cités juste au-dessus. D’après Amick, Sacramento n’a pas du tout abandonné son projet de construire autour de Fox et Hali, mais les Kings semblent prêts à envisager des mouvements si une bonne opportunité se présente.

Alors forcément, la question qu’on se pose est la suivante : est-ce que cela peut ouvrir la porte à un potentiel transfert de Ben Simmons vers Sacramento ? Ce n’est pas la première fois que le nom de Simmons est relié aux Kings mais comme ces derniers n’étaient pas très ouverts à l’idée d’impliquer un Fox ou un Haliburton dans la balance, les discussions avec les Sixers ne sont jamais allées très loin. Mais maintenant que les Kings ont l’air moins campés sur leurs positions et que leur intérêt envers Simmons est toujours là, on se dit qu’il peut y avoir un blockbuster en préparation. Le problème, c’est qu’il faut être deux pour effectuer une transaction. Toujours selon The Athletic, les Sixers resteraient eux fidèles à leur approche sur le dossier du Boomer. Le boss des Sixers Daryl Morey demanderait toujours une contrepartie XXL en échange de Simmons, avec un joueur calibre All-Star en retour. Au vu de la saison décevante de Fox et sachant qu’Haliburton n’est aujourd’hui que dans sa deuxième saison NBA, aucun des deux ne semble se trouver sur la fameuse liste de Daryl, qui attendrait plutôt des mecs comme Damian Lillard, Bradley Beal ou encore James Harden pour venir renforcer la bande à Joel Embiid. Une position qui continue de compliquer les discussions, mais une position qui pourrait peut-être évoluer un poil au fur et à mesure que la trade deadline approche. Et si c’est le cas, il faudra surveiller les Kings dans ce dossier.

La NBA trade deadline est dans exactement un mois et cinq jours. D’ici là, beaucoup de choses peuvent évidemment se passer mais Sacramento fait d’ores et déjà partie des franchises à suivre sur le marché des transferts, car elle semble vraiment avoir besoin d’un move pour enfin changer de trajectoire.

Source texte : The Athletic