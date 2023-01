Nouveau venu dans la famille des trophées NBA, on a le Jerry West Trophy, qui récompense le joueur le plus clutch de la ligue. À la sortie du premier ranking de la saison, De’Aaron Fox est en tête et bien parti pour le remporter.

C’est officiel depuis de plusieurs semaines désormais, la NBA a dévoilé les nouveaux trophées qui verront le jour à la fin de cette saison 2022-23. Parmi les nouveautés donc, le Jerry West Trophy, qui récompense le joueur le plus clutch de la saison, avec un nom surprenant en tête de la liste.

Pour Shaun Powell, rédacteur pour NBA.com, De’Aaron Fox mérite de remporter l’Award. Le meneur des Kings devance Luka Doncic, DeMar DeRozan, Donovan Mitchell et Jalen Brunson. Si quelques noms parfois surprenants reviennent, c’est parce qu’il ne suffit pas de mettre un game winner ou d’arracher une prolongation pour figurer dans le classement. Il y a aussi tout ce que fait un joueur pour faire basculer le match en faveur de son équipe, son efficacité dans ces moments-là, sa défense, en bref, son impact complet sur une fin de match.

Luka et Spida sont des scoreurs nés, qui sont faits pour ce genre de moments. Cette saison encore ils sont capables de folie : un match à 71 points, 11 rebonds et des lancers francs clutch pour Donovan, un match à 60-21-10 pour le Slovène dans lequel il avait arraché la prolongation de façon assez folle. DeRozan est aussi un habitué des money-time à suspense, on se rappelle notamment de ses deux buzzer-beaters de suite la saison dernière. Jalen Brunson est souvent ultra efficace pour les Knicks. Mais De’Aaron est l’exemple parfait du joueur clutch cette année.

Dans cette saison incroyable pour les Kings (24 victoires, 18 défaites et une 4è place à l’Ouest), le Renard est en le leader. Patron d’une équipe de Sacramento new look et superbement aidé par Domantas Sabonis, le meneur de 25 ans fait désormais gagner les Kings, parfois à lui tout seul. Car quand Sactown a besoin de lui au moment où le match se décide, il prend souvent ses responsabilités.

Comme le souligne Shaun Powell, le natif de la Nouvelle-Orléans est en tête de la Ligue au nombre total de paniers clutch, avec 40, tout en affichant un taux de réussite de 61,5 %, de loin le meilleur de toute la NBA. On se rappelle notamment lorsqu’il a inscrit un panier du milieu de terrain lors d’une victoire face à Orlando le 5 novembre. Nouvel exemple le 3 janvier dernier contre le Jazz, quand le Renard a marqué le panier de la victoire à 0,4 seconde de la fin, scorant 22 de ses 37 points dans le quatrième quart-temps.

Cette saison, Fox a dépassé dix fois la barre des 10 points dans le quatrième quart-temps. Il est aussi l’un des cinq joueurs de la NBA à avoir dépassé les 22 points sur cette même période.

Un joueur des Kings en tête d’un classement individuel, cela n’arrive pas tous les jours. Et même s’il n’est qu’anecdotique pour le moment, De’Aaron Fox mérite tout de même les honneurs.

Source texte : NBA.com, Basketball Reference