John Wall défonce les jeunes des Rockets et la culture globale à Houston

Pire équipe de la NBA au bilan (10 victoires, 34 revers), sur 11 défaites consécutives et incapables d’être un minimum compétitifs, les Rockets font un peu pitié cette saison. Car non seulement ça ne progresse pas, mais en plus on a l’impression d’être dans une cour de récré quand on regarde Houston jouer. Ce manque criant de structure a tout récemment été pointé du doigt par John Wall, notamment par rapport aux cas Kevin Porter Jr. et Jalen Green.

Jean Mur a passé deux saisons à Houston entre 2020 et 2022. Deux saisons, dont une blanche qui s’est terminée sur un buyout avec la franchise texane. Ce n’est un secret pour personne, Wall ne garde pas un grand souvenir de son passage aux Rockets, un passage “pourri” selon lui et caractérisé par de gros différends avec la franchise concernant son rôle.

Au cours de ces deux années, Wall a côtoyé Jalen Green et Kevin Porter Jr., deux jeunots possédant du talent plein les mains et qui composent aujourd’hui le backcourt de Houston. Leurs stats cette saison ? Plus de 21 points de moyenne pour le deuxième choix de la Draft 2021, quasiment 20 unités de moyenne pour KPJ. C’est loin d’être dégueu à première vue, par contre en matière d’efficacité ça pique très fort. Les deux sont entre 40 et 43% de réussite au tir, dont moins de 35% à 3-points, et totalisent seulement 9,2 passes décisives de moyenne pour 6,5 pertes de balle. “Les calculs ne sont pas bons” comme dirait l’autre, et ça symbolise assez bien finalement la bouillie de basket que proposent les Rockets cette saison (29e équipe à l’efficacité offensive…).

What watching the “Houston Rockets” offense does to a human. pic.twitter.com/cfIE4mdiS9 https://t.co/316oyxGTmP — Pranav Sriraman (@PranavSriraman) January 7, 2023

En voyant ce genre de séquence lorsqu’il était encore à Houston, John Wall a préféré prévenir Kevin Porter Jr. et Jalen Green (via ClutchFans).

“Ne vous habituez pas à ça, car ce n’est pas ça la NBA. Vous êtes dans une mauvaise franchise qui a beaucoup de choses à corriger. Toutes ces conneries que vous pouvez faire ici, vous ne pouvez pas les faire ailleurs ou alors vous seriez renvoyés de la ligue ou sur le banc. C’est ce que j’ai essayé de leur expliquer.”

Pas sûr qu’ils aient vraiment compris le message au vu des résultats catastrophiques de Houston cette saison.

Néanmoins, si KPJ et Green peuvent évidemment être montrés du doigt, cela montre encore une fois à quel point l’environnement est important pour permettre à des jeunots de bien se développer.

Comme dit plus haut, ces deux-là ne manquent pas de talent, sauf que le talent ne suffit pas en NBA pour pouvoir maximiser son potentiel. Les jeunes joueurs ont besoin d’un cadre solide, d’une culture de franchise qui permet de les guider, de vétérans qui leur montrent le droit chemin, d’un coach qui sait à la fois se montrer indulgent mais qui surtout resserre la vis quand ça part dans tous les sens. Bref, tout le contraire des Houston Rockets aujourd’hui.

La franchise texane ressemble beaucoup plus à un centre de loisirs qu’à une équipe NBA. C’est une chose de perdre des matchs quand on est en mode reconstruction avec beaucoup de jeunes, c’en est une autre de se prendre des branlées tous les soirs avec aucun signe de progression. Voilà notamment pourquoi on s’interroge sur l’avenir du coach Stephen Silas à Houston.

À un moment donné, il va falloir que quelqu’un mette un peu d’ordre dans tout ça…

_____

Source texte : ClutchFans