S’imposant pour la neuvième fois consécutive cette nuit contre Portland, les Rockets ne sont plus qu’à un demi-match des Warriors, qui occupent actuellement la dernière place qualificative pour le play-in tournament. L’arrière star de Houston Jalen Green l’avoue : il suit de près les résultats de Golden State.

Si Draymond Green “s’en fiche des Rockets”, Jalen Green a quant à lui un regard attentif sur les Warriors. Vu la dynamique actuelle des deux équipes, on le comprend.

Plus on avance, plus l’écart entre Golden State (10e, 36 victoires – 34 défaites) et Houston (11e, 36 victoires – 35 défaites) se réduit. La mauvaise passe des Dubs associée à la grosse série de victoires des Rockets a complètement relancé la course au play-in tournament à l’Ouest, alors qu’on pensait connaître les dix qualifiés au sein de la conférence.

“Je regarde le classement tous les jours. J’ai même regardé les Warriors l’autre soir” a déclaré Jalen Green, qui compte aussi regarder le prochain match de Golden State (face à Miami ce soir). “Oui bien sûr. Vous croyez quoi ?”

How close is Jalen Green looking at the play-in race? "I'm looking at it everyday," he said. "I was watching the Warriors last night. We makin' a push."

Will Green be watching the Warriors tomorrow night? "Yeah, for sure. Come on."

— Adam Spolane (@AdamSpolane) March 26, 2024

Durant ses premières années NBA, Jalen Green a été habitué à la lose et aux matchs sans enjeu en fin de saison. Aujourd’hui, il joue le meilleur basket de sa carrière dans des matchs qui comptent, et avec la possibilité de goûter pour la première fois à la postseason. Tu m’étonnes qu’il garde un œil sur les Warriors.

Nouveau supporter de tous les prochains adversaires de Golden State, Green sait néanmoins qu’il doit rester concentré sur son sujet : “On revient fort, on exécute bien, on doit continuer sur cette voie” a aussi déclaré l’arrière. D’autant plus que le calendrier va sérieusement se corser pour les Fusées. D’ici au match hyper attendu contre les Warriors le 4 avril prochain, Houston va notamment affronter Oklahoma City, Dallas et Minnesota.

Les Rockets peuvent-ils poursuivre leur folle remontada ?

Source texte : SportsRadio610

Jalen Green after a 9th straight W:@AdamSpolane asked about previous OKC games before Wednesday’s showdown. “We’re playing a whole different style of basketball.”@ChancellorTV asked if teams should take notice: “They need to start paying attention.”#Rockets | @espn975 pic.twitter.com/8dLSw3KSFQ

— Paul Gallant (@GallantSays) March 26, 2024