Voici une affaire dont Adam Silver se serait bien passé : le joueur Jontay Porter, frère de Michael Porter Jr. et sous contrat two-way avec les Raptors, est suspecté d’être impliqué dans un mécanisme très suspect lié aux paris sportifs. La NBA a décidé d’ouvrir une enquête.

Le 26 janvier dernier, lors du match opposant les Clippers aux Raptors, Jontay Porter n’a joué que 4 minutes au total puisqu’il est sorti prématurément pour une blessure à l’œil. Il a terminé la rencontre avec 0 point (0 tir tenté), 3 rebonds et 1 passe.

Le 20 mars, lors du match opposant les Kings aux Raptors, Jontay Porter n’a joué que 3 minutes au total puisqu’il est sorti prématurément pour maladie. Il a terminé la rencontre avec 0 point (0/1 au tir) et 2 rebonds.

À chaque fois, si l’on en croit un report d’ESPN, de grosses sommes d’argent – plus hautes qu’habituellement – ont été jouées sur la performance de Porter, plus particulièrement sur une performance inférieure au “over/under” fixé au préalable par les bookmakers (5,5 points, 4,5 rebonds, 1,5 passe et 0,5 tir primé marqué pour le match de janvier, 7,5 points et 5,5 rebonds pour celui de mars). De gros gains ont ainsi été engrangés dans la foulée, les parieurs profitant du faible temps de jeu de Jontay Porter, qui joue habituellement 14 minutes par match cette saison.

“Il y a des gens qui ont tout essayé pour parier sur Jontay Porter contre les Clippers. Et il y a quelques jours, pareil. Beaucoup de personnes voulaient miser sur ‘l’under’ pour plus d’argent [de 10 000 à 20 000 dollars].”

Full ESPN story on NBA investigation into prop betting irregularities around the Raptors' Jontay Porter https://t.co/I1V1Po2pmy

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2024

La question qu’on se pose, évidemment, c’est de savoir si Jontay Porter a été acheté pour permettre aux parieurs de remplir leurs poches, et par la même occasion les siennes. Sous un contrat two-way, l’intérieur de Toronto ne gagne “que” 415 000 dollars cette saison. Il n’a pas joué les deux derniers matchs pour “raisons personnelles”.

“Je pense que l’enquête de la NBA sera axée sur la question suivante : est-ce que ce sont les Raptors qui ont sorti Jontay Porter de ces matchs-là ? Ou Porter a-t-il lui-même demandé à sortir ? C’est soit une coïncidence très étrange, soit quelque chose de très sérieux.” – Josh Lewenberg, TSN

Il est évidemment nécessaire de rester très prudent et d’éviter toutes conclusions hâtives avant d’avoir de nouveaux éléments. Mais il est clair que tout ça est suspect, et potentiellement très dommageable pour l’image de la NBA.

More reporting, per ESPN’s @DavidPurdum: At least one other U.S. sportsbook detected unusual betting interest on Porter props in games in question. A sportsbook industry source told ESPN that multiple betting accounts attempted to bet large amounts, upwards of $10K and $20K, on…

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 26, 2024

Quand la Ligue a décidé de s’associer avec des bookmakers (DraftKings, FanDuel) suite à la légalisation des paris sportifs en 2018, elle savait que ça augmenterait le risque d’avoir un nouveau scandale après l’affaire Tim Donaghy (arbitre) au cours des années 2000. Mais la NBA, comme les autres ligues professionnelles américaines, a tout de même foncé tête baissée. Parce que quand il y a un nouveau moyen de faire beaucoup d’argent tout en impliquant encore plus les fans, eh bah la NBA n’est pas du genre à hésiter très longtemps.

Depuis, la Grande Ligue n’a pas encore été frappée par un scandale lié aux paris sportifs. Néanmoins, de plus en plus de voix s’expriment pour souligner les conséquences négatives de ces nouveaux partenariats : Rudy Gobert a remis en cause l’intégrité des arbitres, Tyrese Haliburton se sent déshumanisé, tandis que J.B. Bickerstaff (coach des Cavs) assure qu’il a déjà été menacé par des parieurs.

Si l’enquête visant Jontay Porter le reconnaît coupable, on passerait officiellement dans une nouvelle dimension. La NBA pourrait sans doute le suspendre à vie de la Ligue pour dissuader d’autres joueurs de faire pareil, mais cela n’enlèvera pas les craintes qu’on peut avoir sur l’intégrité du jeu…

__________

Source texte : ESPN