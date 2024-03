L’absence de Mitchell Robinson est presque devenue la triste normalité de la saison des Knicks. Touché à la cheville début décembre, il a manqué près de quatre mois de compétition et son retour était encore incertain. Mais Tom Thibodeau s’est voulu rassurant hier soir.

Titulaire indiscutable pendant le premier quart de l’exercice 2023-24, l’année de Mitch Rob a pris une tout autre tournure quand il a fallu passer par une opération pour soigner sa cheville. Habitué des pépins physiques, il a même un temps été question de ne plus le revoir de la saison.

Mais à l’occasion de la conférence de presse en amont du match face au Pistons, coach Thibs a donné des nouvelles encourageantes concernant son pivot (via ESPN / New York Post).

“Mitchell bouge plutôt bien. Il peut rejouer avec du contact. Il recommence les entraînements et a juste besoin d’un peu plus de temps. Mais il s’en sort très bien dans l’ensemble.”

Dans un effectif qui n’a cessé de composer avec les blessures depuis plusieurs semaines, la nouvelle tombe à pic.

Pendant ce temps-là, force est de constater qu’Isaiah Hartenstein a conquis le cœur des fans des Knicks. Propulsé dans le cinq majeur mi-décembre, Hartenstein a électrisé la raquette à coup de contres, gros rebonds et dunks à bout portant. Une débauche d’énergie irréprochable pour l’ancien des Clippers.

Si NY peut compter sur cette doublette de pivots dans quelques semaines, bonjour le mal de crâne des intérieurs adverses. On se souvient du chantier envoyé par Mitchell Robinson à Cleveland l’an dernier, Jarrett Allen est encore sous cachets.

Dans la course aux Playoffs, les Knicks sont toujours quatrièmes, sur les talons de leurs meilleurs amis les Cavs. À l’heure actuelle, un duel avec Orlando (avec l’avantage du terrain) se profile au premier tour, mais il reste onze matchs à Jalen Brunson & co pour aller chercher le troisième spot. Avec un retour potentiel de Robinson pour les ultimes rencontres de régulière – et les blessures dans l’Ohio – tout est faisable.

Si Mitchell Robinson est proche d’un retour, il faudra néanmoins se montrer patient pour Julius Randle (épaule) et OG Anunoby (coude), eux qui ne sont pas encore prêts pour retrouver les parquets. Les Knicks pourront-ils jouer les Playoffs avec un groupe au complet ?

