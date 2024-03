La course pour le Play-in tournament entre les Golden State Warriors et les Houston Rockets bat son plein, et pourrait se jouer dans les derniers jours de la saison régulière. Focus sur le calendrier des deux équipes.

Quoi que puisse en dire Draymond Green, les Warriors se doivent de craindre la remontée des Rockets. Encore victorieuse la nuit dernière, FuséeVille n’est plus qu’à un demi-match de la 10è place, la dernière qualificative pour le Play-in. À une dizaine de rencontres de la fin de l’exercice de 2023-24, chaque rencontre est déterminante.

Les dates sont indiquées à l’heure des États-Unis. Pour le 26 mars, comprendre “dans la nuit du 26 au 27 mars heure française”.

Les 12 derniers matchs des Golden State Warriors

26 mars : déplacement à Miami (7e de l’Est)

27 mars (back-to-back) : déplacement à Orlando (5e de l’Est)

29 mars : déplacement à Charlotte (13e de l’Est)

31 mars : déplacement à San Antonio (15e de l’Ouest)

2 avril : réception de Dallas (7e de l’Ouest)

4 avril : déplacement à Houston (11e de l’Ouest)

Deux rencontres face à des équipes qui ne jouent plus rien, des must-win pour les Dubs pour garder un petit matelas avant le choc XXL du 4 avril contre Houston. Ils seraient même inspirés de voler (au moins) une victoire en Floride. La seule sortie au Chase Center dans la période sera pour recevoir Luka Doncic, pas idéal.

5 avril (back-to-back) : déplacement à Dallas (7e de l’Ouest)

7 avril : réception du Jazz (12e de l’Ouest)

9 avril : déplacement chez les Lakers (9e de l’Ouest)

11 avril : déplacement à Portland (14e de l’Ouest)

12 avril (back-to-back) : réception de New Orleans (4e de l’Ouest)

14 avril : réception du Jazz (12e de l’Ouest)

Trois nouveaux matchs (Jazz x2 et Blazers) que Golden State ne peut pas se permettre de perdre, et un choc déterminant contre les Lakers. Si les Pelicans en fin de saison ce n’est pas un cadeau, pouvoir terminer la régulière en recevant Utah peut être une opportunité à saisir.

Les 11 derniers matchs des Houston Rockets

27 mars : déplacement à Oklahoma City (2e de l’Ouest)

29 mars : déplacement à Utah (12e de l’Ouest)

31 mars : réception de Dallas (7e de l’Ouest)

2 avril : déplacement à Minnesota (3e de l’Ouest)

4 avril : réception de Golden State (10e de l’Ouest)

Un gros stretch avec de belles cylindrées avant le choc face au Warriors. Si leur dynamique est splendide, les Fusées ont aussi profité d’une série de matchs très abordables depuis dix jours. Dès mercredi, ça ne rigole plus, l’occasion parfaite de tester les limites de Jalen Green & co. S’ils arrivent face à GS avec deux ou trois victoires en poche, le 4 avril peut devenir un jour férié.

5 avril (back-to-back) : réception de Miami (7e de l’Est)

7 avril : déplacement à Dallas (7e de l’Ouest)

9 avril : réception d’Orlando (5e de l’Est)

11 avril : déplacement à Utah (12e de l’Ouest)

12 avril (back-to-back) : déplacement à Portland (14e de l’Ouest)

14 avril : déplacement chez les Clippers (5e de l’Ouest)

Même dans un scénario où les Houston Rockets s’imposent le 4 avril, rien ne sera joué pour autant. Car ensuite, Houston empile les matchs contre des équipes qui se battent pour une place en Playoffs. Même si l’enchaînement Jazz – Blazers peut faire plaisir au bilan, se déplacer chez les Clippers pour la dernière de l’année alors que GSW recevra Utah n’est pas la situation rêvée.

On peut noter que les deux franchises se sont déjà affrontées deux fois cette année, mais au tout début de la saison. Les hommes de Steve Kerr s’étaient imposés le 30 octobre (106-95) et le 21 novembre (121-116). Traduction : en cas d’égalité au bilan, le tie-breaker sera en faveur des Warriors.

Faites comme Jalen Green, gardez un œil ouvert tous les soirs pour observer l’évolution de l’écart. Et prenez un gros stylo rouge pour entourer la date : dans la nuit du 4 au 5 avril, à 2h heure française, ce sera la guerre au Texas.

