Vraiment pas mal cette fin de mois de mars pour les Houston Rockets ! En plein milieu d’une série de neuf victoires, les Rockets viennent en plus de recevoir de bonnes nouvelles de la part de l’infirmerie concernant leur meilleur joueur, Alperen Sengun. On saute de joie dans le Texas.

Au second match de leur série de neuf victoires, chez les Kings, Alperen Sengun retombait mal sur son pied après un contest sur Domantas Sabonis. L’IRM révélera une grosse entorse à la cheville et une contusion au genou. Une blessure pas si sérieuse mais qui était quand même censée l’éloigner des terrains jusqu’à la fin de la saison.

Chagrinés mais soulagés, les Rockets ont vu alors se produire quelque chose de sensationnel. Une dynamique excellente qui leur permet aujourd’hui d’être sur neuf victoires de rang ! Avec douze matchs restants et plus que jamais dans la nuque des Warriors, on se dit que la post-season pourrait bien se faire avec les Rockets à l’Ouest. Moins d’un match d’avance pour les Warriors qui seront à égalité avec H-Town en cas de défaite ce soir à Miami.

That’s a whole lotta green 🤩 pic.twitter.com/ub252ll1wR

— Houston Rockets (@HoustonRockets) March 26, 2024

L’excellente surprise qui vient de tomber ? Selon Tim MacMahon d’ESPN, un retour de Sengun avant la fin de la saison régulière est tout à fait envisageable :

“Un retour de Sengun pendant la saison régulière, c’est dans le champ des possibles. Quand il s’est blessé, il a évité une grosse blessure mais c’était quand même une blessure significative, donc on est parti du principe qu’il serait out jusqu’à la fin de la saison car les Rockets n’auraient rien à jouer. On m’a confié qu’il y avait une chance réelle pour un retour à la fin de la saison régulière, s’il y a un intérêt à ce qu’il revienne. Bien sûr, la première chose sera de déterminer s’il est ok du point de vue médical. Ils ne le referont pas jouer s’ils ne jouent pas pour quelque chose, mais ils se mettent dans une position où ils ont une chance de jouer quelque chose.”

From the Brain Windhorst podcast:

“It’s within the realm of possibility that Şengün could return during the #Rockets regular season” 👀 pic.twitter.com/Zc2vIV1aw5

— Bradeaux (@BradeauxNBA) March 25, 2024

Voilà une perspective alléchante pour les Rockets, plus que jamais dans la course pour le Play-in et pas complètement écartés d’un spot de Playoffs sans passer par le Play-in, au vu des récentes performances de la concurrence. On rappelle que Sengun envoyait du 21,1 points, 9,4 rebonds et 5 passes décisives de moyenne avant de se blesser. Alperen Sengun, qui n’avait raté qu’un match avant sa blessure, n’a en plus besoin que de deux matchs joués supplémentaires pour être éligible aux récompenses de fin de saison.

Maintenant, une question mérite d’être posée : en ratant au moins une dizaine de matchs, comment se déroulerait la réintégration d’Alperen Sengun au sein du collectif des Rockets qui fonctionnait du tonnerre en son absence ?

On pense surtout à Jalen Green, qui a enfin atteint le niveau qui était attendu de lui pendant l’absence du Turc. Joueur de la semaine et proposant des moyennes à 30,7 points, 7,1 rebonds et 3,4 assists en presque 37 minutes pendant les sept matchs d’absence de son pivot, Green rayonne au sein de ces Rockets. Avant l’absence prolongée d’Alpy, c’était 18,4 points, 4,8 rebonds et 3,3 assists de moyenne en à peine 31 minutes pour Jalen.

JALEN GREEN MY GOODNESS

pic.twitter.com/4lTAcpYlkk

— Hoop Central (@TheHoopCentral) March 26, 2024

En cas de retour de Sengun, le pivot et l’arrière star des Rockets vont-ils réussir à cohabiter au sein de ce collectif de Houston qui essaye de bousculer les gros de l’Ouest ? Les deux compères de la Draft 2021 vont devoir y parvenir pour permettre aux Fusées de poursuivre leur super dynamique et croire en leurs rêves de post-season jusqu’au bout. En attendant, on espère revoir Alperen Sengun aussi vite que possible sur les terrains.

Source texte : ESPN