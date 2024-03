T.J. Warren signé par les Wolves jusqu’à la fin de la saison

Arrivé chez les Wolves début mars, T.J. Warren va rester dans le Minnesota jusqu’à la fin de la saison d’après l’insider Shams Charania. L’ancien joueur des Pacers a visiblement convaincu le staff des Loups.

Un premier contrat de dix jours, puis un second, et enfin un contrat jusqu’à la fin de la saison avec l’une des cinq meilleures équipes NBA cette année.

T.J. Warren ne pouvait pas rêver meilleur scénario, lui qui était sans équipe depuis son départ des Suns en fin de saison dernière.

The Minnesota Timberwolves are signing forward TJ Warren to a contract for the remainder of the season, sources tell me and @JonKrawczynski. Warren finished two consecutive 10-day deals. He's given Wolves another scorer off the bench. pic.twitter.com/mFvwXbsKtr

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 26, 2024

Depuis le 7 mars 2024, Warren a fait sept apparitions sous les couleurs des Wolves, pour des moyennes de 4,1 points et 2,3 rebonds (38% au tir) en 14 minutes en sortie de banc. Avec les bobos qui ont récemment touché Minnesota (notamment Karl-Anthony Towns), T.J. est venu combler un trou et fera donc partie du groupe de Chris Finch qui jouera les Playoffs dans quelques semaines.

Une belle récompense pour un joueur qui a connu beaucoup de galères de blessures dans sa carrière, et qui a réalisé plusieurs campagnes autour des 20 points de moyenne.

__________

Source texte : Shams Charania