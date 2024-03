T.J. Warren devrait rejoindre les Wolves via un contrat de 10 jours

Premiers de l’Ouest et possédant l’opportunité de faire du bruit en Playoffs, les Wolves vont ajouter un vétéran à leur roster : T.J. Warren, qui devrait rejoindre les Loups très prochainement.

D’après Shams Charania de The Athletic, on part sur un contrat de dix jours pour T.J. Warren, qui doit passer sa visite médicale en début de semaine prochaine. Cette signature est peut-être liée à l’absence de l’ailier de Minnesota Kyle Anderson (genou), forfait depuis deux matchs.

Warren était agent libre depuis la fin de la saison dernière, saison durant laquelle il a joué aux Nets puis aux Suns.

The Minnesota Timberwolves are planning to sign free agent F TJ Warren on a 10-day contract, pending physical exam early this week, sources tell @TheAthletic @Stadium. Minnesota has monitored the 8-year NBA vet throughout the season. Warren is a career 15 points per game scorer. pic.twitter.com/oPG0ZJHmTm

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 2, 2024

T.J. Warren, c’est un vétéran de 30 ans qui possède 8 saisons NBA au compteur. Avant que des blessures au pied viennent mettre un gros coup d’arrêt à sa carrière fin 2020, Warren était considéré comme un scoreur solide dans la Grande Ligue. Il a plusieurs campagnes à quasiment 20 points de moyenne au compteur (entre Phoenix et Indiana) et sera pour toujours le “Michael Jordan de la bulle”, lui qui a planté 53 points chez Mickey en août 2020.

Malheureusement, ses nombreux passages à l’infirmerie ont été synonymes de deux saisons blanches (ou presque, il n’a joué que 4 matchs en 2020-21), et Warren n’a jamais retrouvé son meilleur niveau depuis. Il a néanmoins montré aux Nets en début de saison dernière qu’il pouvait toujours être productif (9,5 points de moyenne en 19 minutes), et c’est ce gars-là que les Wolves sont venus chercher.

Reste à voir si T.J. Warren réussira à se faire une place à Minnesota pour rester plus longtemps que dix jours…

Source texte : The Athletic