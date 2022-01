La deadline pour les contrats garantis est passée : Austin Reaves et Avery Bradley conservés par les Lakers, mais certains n’ont pas eu cette chance

Si la NBA Trade Deadline va progressivement occuper une grande partie de l’actu, la date du vendredi 7 janvier était également à surveiller. Pourquoi ? Parce que c’était la deadline où les contrats non garantis le deviennent. Qui a obtenu son précieux sésame pour le reste de la saison ? Qui a été coupé ? On fait le point.

On en parlait ce matin, le Frenchie Timothé Luwawu-Cabarrot fait partie de la première catégorie, les Hawks décidant de garantir son contrat jusqu’à la fin de la saison. Les Lakers ont fait de même avec Austin Reaves et Avery Bradley. Les performances du premier, qui s’est révélé du côté de Los Angeles cette année, ont donc débouché sur une jolie récompense tandis que le second va continuer d’apporter son expérience au LakeShow. En parlant d’expérience, Wes Matthews a aussi été conservé par les Bucks, pas vraiment une surprise au vu de sa récente contribution même si DeMarcus Cousins n’a lui pas eu cette chance. Également dans le lot, on retrouve des mecs comme DeAndre’ Bembry – logiquement conservé par les Nets grâce à son bel impact défensif – ou encore Damion Lee et Gary Payton II, membres à part entière de la belle rotation des Warriors. Parmi ceux qui se retrouvent à nouveau à poil en ce 8 janvier, on a du Jabari Parker – qui voit son aventure avec les Celtics se terminer – ainsi que du Denzel Valentine, récemment impliqué dans le trade de Rajon Rondo. Enfin, on l’a mentionné juste au-dessus, Boogie Cousins n’a pas non plus été gardé par Milwaukee malgré des perfs vraiment pas dégueues durant son passage chez les champions en titre.

Si vous voulez la liste complète, c’est juste en dessous (s/o à RealGM pour le recensement).

Joueurs qui ont vu leur contrat être garanti pour la fin de la saison :

Timothe Luwawu-Cabarrot (Hawks)

DeAndre’ Bembry (Nets)

Alfonzo McKinnie (Bulls)

Matt Thomas (Bulls)

Ed Davis (Cavaliers)

Lamar Stevens (Cavaliers)

Dean Wade (Cavaliers)

Moses Brown (Mavericks)

Damion Lee (Warriors)

Gary Payton II (Warriors)

Oshae Brissett (Pacers)

Keifer Sykes (Pacers)

Isaiah Hartenstein (Clippers)

Avery Bradley (Lakers)

Austin Reaves (Lakers)

Wesley Matthews (Bucks)

Jaylen Nowell (Wolves)

Paul Reed (76ers)

Dennis Smith Jr. (Blazers)

Joueurs qui n’ont pas été conservés par leur équipe :

Jabari Parker (Celtics)

Denzel Valentine (Knicks)

Kelan Martin (Pacers)

DeMarcus Cousins (Bucks)

Gary Clark (Pelicans)

Miye Oni (Thunder)

Des heureux, des malheureux, bref c’est la vie. Désormais, tous les yeux vont se focaliser sur la prochaine trade deadline du 10 février, qui pourrait bien provoquer quelques vrais bouleversements au sein de NBA. Préparez-vous, ça risque de chauffer.

