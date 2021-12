Austin Reaves peut-il devenir le nouveau coéquipier modèle de LeBron James ? Le cyborg a la recette et on tient peut-être la nouvelle version

LeBron James a joué avec des coéquipiers prestigieux avec qui il s’est paré de gloire, une chose que ses détracteurs aiment bien lui rappeler d’ailleurs. Mais durant sa carrière, le cyborg a aussi évolué avec des hommes de main prêts à remplir les tâches les plus obscures pour briller par intermittence à ses côtés. Et il se pourrait bien qu’Austin Reaves prenne le relais de ces fidèles lieutenants…

Lors du prochain match à domicile, les travées de la Crypto.com Arena du Staples Center seront sans doute sous le charme du nouveau chouchou local. Non ce n’est pas LeBron, ni AD, ni Westbrook ou encore Melo mais bien Austin Reaves, cet inconnu débarqué aux Lakers cet été après avoir été snobé à la Draft. Cela ne vous a sans doute pas échappé, l’enfant des Lakers a balancé un énorme shoot pour sauver ses grands-pères à Dallas il y a quelques jours. Un gonze inconnu qui sort de nulle part et se révèle aux côtés de LeBron à Los Angeles, tiens donc on n’aurait pas déjà vu ça par le passé ? Si la première image qui vous vient à l’esprit est un crâne divin, sachez que c’est tout à fait normal car comment ne pas penser à Alex Caruso. Les deux hommes présentent beaucoup de points communs. Tout d’abord, ils n’ont pas été appelés sur l’estrade pour serrer la main d’Adam Silver, la Caruse est passée par la G League tandis que le petit Austin a convaincu le board californien avec une Summer League et une présaison accomplie. Les deux zinzins sont aussi deux hommes de l’ombre qui accomplissent sans rechigner les tâches obscures et même si l’actuel Laker n’est pas encore au niveau du divin chauve, on constate une étrange similitude dans la façon de jouer. Évidemment, la fanbase du cyborg se rappellera qu’avant Caruso, King James s’appuyait déjà sur un bon défenseur pouvant faire ficelle… Matthew Dellavedova.

LeBron be like:

Did you go undrafted?

Can you play defense?

Can you hit an open shot? Come join me and let’s win a ring!😂 pic.twitter.com/kt3ZuA6Mmb — NBA Memes (@NBAMemes) December 16, 2021

L’Australien a été champion à Cleveland en 2016, le GOAT en 2020 et les deux ont affiché des statistiques similaires ces années-là : 7,5 points pour le mangeur de Vegemite et 5,5 points pour le Carushow. Un apport en points relatif mais précieux et surtout une énergie défensive et débordante qui a bien soulagé le King dans ses conquêtes. De l’énergie, de la défense et du shoot, c’est la définition même du match d’Austin Reaves à Dallas avec 15 pions, 7 rebonds à 5 sur 6 de la buvette dont cet énorme 3-points décisif, et on se demande alors si le natif de l’Arkansas ne serait pas le digne successeur des deux bougres ? Depuis le début de la saison, celui qui a la trombine d’un étudiant en master d’œnologie tourne à 5,8 points, 2,5 rebonds et 39% à 3-points. Son apport et sa jeunesse font évidemment beaucoup de bien aux troupes de Frank Vogel et il semblerait donc que LeBron est encore usé du cheatcode « coéquipier inconnu qui se transforme en solide lieutenant ». L’histoire pourrait bien se répéter à nouveau, et pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus par les ressemblances, on tient juste à leur rappeler qu’Alex Caruso est originaire du Texas et que la capitale de l’État est une ville dénommée… Austin. Coïncidence ? Sûrement pas.

Alex Caruso et Matthew Dellavedova, deux joueurs qui ont brillé aux côtés de LeBron James lors des croisades victorieuses du King en 2016 et en 2020. Snobé par la Draft, bon défenseur, bon shooteur et possédant une énergie débordante, voilà la recette des deux spécimens. Forcément, on imagine bien Austin Reaves utiliser les mêmes ingrédients pour se faire une place à la Cour du King.

