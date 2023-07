Bronny James est sorti de l’hôpital et poursuit sa convalescence à domicile

Victime d’un arrêt cardiaque a l’entraînement ce lundi, Bronny James a passé quatre jours à l’hôpital. Le fils aîné de LeBron James a regagné son domicile jeudi, pour y poursuivre sa convalescence. Les dernières nouvelles sont rassurantes. On fait le point.

Ce lundi, le monde du basket retenait son souffle. Victime d’un arrêt cardiaque, Bronny James a chuté à l’entraînement avec sa nouvelle université USC (Californie du Sud). Hier, le fils aîné de LeBron et Savannah James a quitté le centre médical Cedars-Sinaï de Los Angeles, au sein duquel il était hospitalisé depuis l’accident. C’est par un communiqué du docteur Jonathan Drezner – qui a pris en charge Bronny – que l’on a appris la nouvelle.

« Grâce à la réaction rapide et efficace de l’équipe médicale d’USC, Bronny James a été pris en charge avec succès suite à cet arrêt cardiaque soudain. Il est arrivé [lundi, ndlr] au Cedars-Sinai Medical Center pleinement conscient et neurologiquement intact et stable. M. James a été rapidement pris en charge par un personnel hautement qualifié et a été renvoyé chez lui, où il se repose. Bien que son suivi médical se poursuive, nous espérons qu’il continuera à progresser et nous sommes rassurés par sa capacité de réaction, sa résilience et le soutien de sa famille et de sa communauté » – Docteur Jonathan Drezner

USC’s Bronny James has been discharged from hospital and is home resting after being treated for sudden cardiac arrest at Cedars-Sinai Medical Center, where he arrived fully conscious, neurologically intact and stable. Statement: pic.twitter.com/WegyWgAhAE

Un peu plus tôt dans la soirée, LeBron James avait twitté afin de remercier la communauté basket du soutien et de l’amour reçu à la suite de l’accident.

« Je tiens à remercier les innombrables personnes qui envoient à ma famille de l’amour et des prières. Nous vous ressentons et je vous en suis très reconnaissant. Tout le monde se porte bien. Notre famille est réunie, en sécurité et en bonne santé, et nous ressentons votre amour. Nous aurons plus à dire quand nous serons prêts, mais je voulais dire à tout le monde à quel point votre soutien a compté pour nous tous ! » – LeBron James

I want to thank the countless people sending my family love and prayers. We feel you and I’m so grateful. Everyone doing great. We have our family together, safe and healthy, and we feel your love. Will have more to say when we’re ready but I wanted to tell everyone how much your…

Nouvelles rassurantes et signaux positifs pour la suite. Avant de se projeter vers le futur et le basket, réjouissons-nous de savoir Bronny James tiré d’affaire.

