Bronny James victime d’un arrêt cardiaque à l’entraînement, mais dans un état stable

C’est le genre d’info qui fout un bon gros frisson dans le dos : ce lundi, en plein entraînement avec l’université de Californie du Sud (USC), Bronny James a été victime d’un arrêt cardiaque. Les équipes médicales de l’université ont rapidement réagi. Le joueur est tiré d’affaire.

Fraîchement débarqué à USC, Bronny James – fils aîné de LeBron et annoncé dans le Top 10 de la Draft 2024 par ESPN – a été ce lundi, victime d’un arrêt cardiaque à l’entraînement. L’information nous vient de Shams Charania, insider pour The Athletic, qui précise que l’état du joueur s’est désormais stabilisé. Le staff médical de l’université a rapidement pris en charge l’athlète de 18 ans. Ce dernier n’est plus en soins intensifs. Dans le communiqué relayé par Shams Charania, LeBron et Savannah James, les parents de Bronny, adressent leurs remerciements les plus sincères au staff de USC pour « leur travail incroyable et leur dévouement pour la sécurité de leurs athlètes ».

USC All-American Bronny James collapsed on the court Monday and had a cardiac arrest. He was taken to the hospital and is now in stable condition and no longer in the ICU. Statement: pic.twitter.com/5z9F2qAWP0

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 25, 2023

L’an passé, à la même période et avec la même équipe, Vincent Iwuchuwku – alors joueur de USC – avait lui aussi été victime d’un arrêt cardiaque à l’entraînement. Il a finalement rejoué cinq mois plus tard, le 13 janvier 2023, sous les couleurs des Trojans. Une récupération rapide, et des tests médicaux qui n’ont heureusement pas révélé de pathologies incompatibles avec la pratique du sport de haut niveau. De longs mois attendent désormais Bronny James. Les mêmes longs mois que ceux traversés par Vincent Iwuchuwku. La renaissance de ce dernier – “rapide” et chanceuse – est tout ce qu’on lui souhaite.