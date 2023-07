Et si Monaco ajoutait Nikola Mirotic à son effectif de rêve ?

C’est l’un des bruits de couloir les plus excitants du moment. Bon, il faut dire que ce moment n’est pas particulièrement excitant, mais même dans un moment excitant, le bruit de couloir évoqué serait l’un des plus excitants du moment.

Le petit frisson est signé de Luca D’Alessandro, un journaliste/insider plutôt bien renseigné sur le basket européen.

AS Monaco and Olimpia Milano remain the candidates to sign Nikola Mirotic

— Luca D’Alessandro (@DAlessandro_LU) July 24, 2023

Après avoir signé Kemba Walker, la Roca Team de Monaco – en concurrence avec l’Olimpia Milan – se serait mise en chasse de Nikola Mirotic. Le nom est, depuis son retour en EuroLeague à l’été 2019, une référence ultime du basket européen. À 32 ans, l’ailier-fort hispano-monténégrin de 2m08 reste sur quatre grandes saisons individuelles à Barcelone, lesquelles n’ont jamais répondu à son ambition collective : remporter l’EuroLeague. D’abord annoncé au Partizan Belgrade, Nikola Mirotic a finalement posé un lapin emblématique au club serbe. Tout était presque réglé, le sponsor principal « Mozzart Bet » avait déjà annoncé à demi-mot l’arrivée du joueur, avant que ce dernier ne publie un message annonçant sa volteface sur son compte Instagram. C’est en réaction à ce “faux plan” que Luca D’Alessandro a mentionné Monaco et Milan comme principaux candidats à la signature de Mirotic.

Où le MVP de la saison 2021-22 d’EuroLeague va-t-il choisir de poser ses valises ?

L’absence de fiscalité monégasque et l’argent russe, en tant qu’atouts d’attractivité, ont largement fait leurs preuves. À tel point que le roster 2023-24 est pour l’instant intouchable. On se dresse une petite short-list, avec en vert, les nouvelles recrues de l’équipe de la principauté.

Meneurs : Kemba Walker , Elie Okobo, Matthew Strazel

: , Elie Okobo, Matthew Strazel Arrières : Mike James, Jordan Loyd, Yakuba Ouattara

: Mike James, Jordan Loyd, Yakuba Ouattara Ailiers : Alpha Diallo, Terry Tarpey , Jaron Blossomgame

: Alpha Diallo, , Ailiers-forts : Petr Cornelie , John Brown III, Yoan Makoundou

: , John Brown III, Yoan Makoundou Pivots : Donatas Motiejūnas, Donta Hall, Mouhammadou Jaiteh

L’idée de deux effectifs distincts – un pour la Betclic Élite, un autre pour l’EuroLeague – commence à prendre forme. Ce, afin de contourner la taxe de luxe mise en place par la LNB. Car oui, cette taxe de luxe ne concerne que l’AS Monaco en France. La saison passée, la masse salariale de la Roca Team s’élevait à 10,8 millions d’euros. Cette année, le plafond salarial autorisé sera fixé à… 8,5 millions d’euros. Un montant loin de l’hypothétique qui autoriserait le champ libre aux ambitions démesurées de Monaco. Ainsi, certains des joueurs de la Roca Team ne seront même pas inscrits en Betclic Élite. Kemba Walker, dont le genou gauche est annoncé « flingué » par ses années à Charlotte, pourrait rejoindre cette configuration et disputer uniquement les rencontres d’EuroLeague. L’hypothétique salaire XXL de Nikola Mirotic serait lui aussi compliqué à fourrer sous la taxe de luxe. Mais peu importe le résultat du Tetris d’effectif auxquels s’adonneront les dirigeants du club : avec ou sans Nikola Mirotic, l’équipe C de Monaco serait un candidat crédible au titre de champion de France.